Banky kvůli covidu čekají čtyři roky nižších zisků, tvrdí studie McKinsey | E15.cz

Většinu bank po celém světě mohou vlivem pandemie COVID-19 čekat až čtyři roky nižších zisků. Uvádí to zpráva poradenské společnosti McKinsey & Co. Do roku 2024 si podle ní pandemie vyžádá 2,7 bilionu dolarů (58,8 bilionu korun) rezerv na ztrátové úvěry a banky přijdou o 3,7 bilionu dolarů na tržbách kvůli ekonomickým problémům a nízkým úrokovým sazbám.