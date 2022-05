Fed zvýšil základní úrokovou sazbu o půl procenta | E15.cz

Měnový výbor americké centrální banky (Fed) podle očekává zvýšil základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu do rozmezí 0,75 procenta až jedno procento. Je to nejvyšší zvýšení úroků za posledních 22 let. V prohlášení Fed rovněž oznámil, že příští měsíc začne snižovat objem držených dluhopisů. Kroky měnového výboru mají snížit inflaci, která je nyní nejvyšší za 40 let.