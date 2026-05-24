Ferrari s větší slevou. Podnikatelé opět výrazně ušetří na nákupu prémiových aut
- Podle bruselských pravidel může omezení pro luxusní vozy platit jen při poklesu ekonomiky.
- Státní rozpočet si snížením odpočtu DPH moc nepomohl.
- Dražších typů aut se loni prodaly vyšší tisíce, ikonických italských supersportů desítky.
Dvoumilionový strop pro odečet DPH z pořizovací ceny limuzín, supersportů a dalších nadstandardních vozů od začátku příštího roku padne. Vláda neprodloužila časově omezenou platnost zákona označovaného jako Lex Ferrari, který schválil minulý kabinet v rámci balíčku na konsolidaci veřejných financí. Platnost normy přijaté pro roky 2024 až 2026 by však vypršela automaticky. Evropská unie povoluje toto výjimečné opatření jen při poklesu ekonomiky.
Pokud by měl zákon prodražovat firmám nákupy luxusních automobilů dál, vláda by musela mít souhlas Bruselu. „V případě aktuálního a očekávaného ekonomického růstu Česka však tato podmínka už není naplněna,“ uvedla mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
Stát si moc nepomohl
V praxi funguje omezení tak, že při nákupu vozu například za čtyři miliony korun, si podnikatelský subjekt může odečíst jen 420 tisíc, tedy 21 procent ze zmíněného dvoumilionového limitu. Od příštího ledna ale bude moci opět uplatnit odpočet v plné výši ceny auta. V uvedeném případě tak získá dvojnásobně vysokou slevu, tedy 840 tisíc. Navíc odpadne zdanění současného nedaňového nákladu.
Podle odborníků se zpřísnění projevuje na příjmové straně státního rozpočtu spíše okrajově. Pravděpodobně jde o stovky milionů korun ročně, nikoliv o miliardy. Rezort financí přesná čísla nemá.
ČSSD v minulé vládě Andreje Babiše navrhovala, aby si podnikatelé mohli dávat do nákladů vozy do maximální hodnoty 900 tisíc korun. Strana tehdy odhadovala, že stát by ušetřil až 2,5 miliardy ročně.
Prodeje mírně vzrostly
Ze statistik přitom neplyne, že by Lex Ferrari zájem o prémiová auta snížil. Podle údajů Svazu dovozců automobilů se v minulém roce prodalo nejvíce nových vozů za posledních pět let a odvětví se vrátilo na čísla, která byla obvyklá před covidovou pandemií.
A dařilo se právě i luxusním a sportovním značkám, kde se ceny pohybují od tří do deseti milionů. Takových aut si zákazníci koupili vyšší tisíce. Jednoznačně dominovalo BMW, s odstupem následované výrobky automobilky Porsche. Supersportů od italských ikon Ferrari a Lamborghini se prodaly desítky.
„Segment nadstandardních vozů byl víceméně stabilní, dokonce v porovnání s rokem 2024 lehce vzrostl,“ uvedl jednatel společnosti Porsche Česká republika Jan Hurt.