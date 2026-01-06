Prodej aut v Německu vzrostl, nejsilnějším importérem zůstala Škoda a zvýšila podíl
- Prodej nových automobilů v Německu loni vzrostl o 1,4 % na 2,86 mil. vozů, elektromobily o 43 % na 545 142.
- Škoda Auto zvýšila prodej v Německu o 10,2 % na 226 472 vozů a upevnila vedoucí pozici mezi dováženými značkami.
- Podíl elektromobilů stoupl na 19,1 %, ale poptávka stále zaostává za očekáváním a cíle elektromobility jsou náročné.
Prodej nových osobních automobilů v Německu se loni zvýšil o 1,4 procenta na 2,86 milionu vozů. Prodej elektromobilů pak vzrostl o 43,2 procenta na 545 142 vozů, vyplývá z úterních údajů Spolkového úřadu pro motorová vozidla (KBA). Česká automobilka Škoda Auto loni prodej v Německu zvýšila o 10,2 procenta na 226 472 vozů. Udržela si tak vedoucí pozici mezi dováženými značkami.
Podíl značky Škoda na německém automobilovém trhu se vloni podle údajů KBA zvýšil na 7,9 procenta ze 7,3 procenta v předchozím roce. Škoda Auto je součástí německého koncernu Volkswagen. Hlavní koncernová značka VW si loni na německém trhu udržela celkovou vedoucí pozici, prodej zvýšila o 4,5 procenta na 560 796 vozů. Tržní podíl značky VW se tak zvýšil na 19,6 procenta z 19,1 procenta o rok dříve.
Každý páté auto na elektřinu
Podíl elektromobilů na celkovém prodeji nových osobních aut v Německu v loňském roce vzrostl na 19,1 procenta z předloňských 13,5 procenta. Podle odborníků však poptávka po elektromobilech v Německu navzdory loňskému silnému růstu nadále zaostává za očekáváním.
„Čísla na první pohled signalizují boom elektromobilů. Ve skutečnosti však loňský silný růst jen kompenzuje propad z roku 2024,“ uvedl odborník na dopravu Constantin Gall z poradenské společnosti EY. Prodej elektromobilů v Německu se v roce 2024 propadl o 27,4 procenta na 380 609 vozů, protože vláda koncem roku 2023 náhle zrušila opatření na podporu poptávky.
Německo si stanovilo za cíl, aby do roku 2030 na tamních silnicích jezdilo 15 milionů elektromobilů. Tento cíl se ale teď jeví jako nereálný, píše agentura AFP. „Ukazuje se, že rozmach elektromobility v Německu, ve který se doufalo, je vleklejší a obtížnější, než se předpokládalo,“ uvedl Gall.
Loni na podzim nová německá vláda představila nový program subvencí na elektromobily. Ten však podle Galla podpoří poptávku pouze omezeně, protože se týká jen spotřebitelů s nízkými příjmy. Společnost EY předpokládá, že celkový prodej nových osobních aut v Německu se v letošním roce zvýší zhruba o procento, což bude o něco pomaleji než loni.
Prodej hybridních automobilů v Německu loni vzrostl o 19 procent na 1,13 milionu vozů. Jejich podíl na celkovém prodeji tak činil 39,5 procenta. Výrazně se naopak snížil prodej benzinových a naftových automobilů. U benzinových aut pokles činil téměř 22 procent a u naftových více než 18 procent. Podíl benzinových vozů na celkovém prodeji se tak snížil na 27,2 procenta z předloňských 35,2 procenta. Podíl naftových aut klesl na 13,8 procenta ze 17,2 procenta.