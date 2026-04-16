Rolls-Royce chystá elektrický kabriolet. Vznikne v limitované sérii 100 vozů
- Rolls-Royce sází na spojení exkluzivity a plně elektrického pohonu.
- Nový dvoumístný kabriolet navazuje na slavné experimentální vozy i předchozí limitované kreace značky.
- Vůz vznikne jen ve stovce kusů a k zákazníkům dorazí od roku 2028, píše server Auto.cz.
Po delší pauze se do nabídky britského výrobce ultra-luxusních automobilů vrací kabriolet, i když ne tak docela. Project Nightingale (v překladu slavík) je první vlaštovkou nedávno představeného programu Coachbuild. Na rozdíl od předchozích exkluzivních kreací vznikne 100 kusů modelu, což je nečekaně vysoké číslo.
Přeci jen model Sweptail vznikl jen jeden, Boat Tail vyrobila automobilka ve třech exemplářích a Droptail vyrobili Britové ve čtyřech vysoce individualizovaných kusech. Právě poslednímu zmíněnému modelu je Project Nightingale zejména v zadní části velmi podobný, zepředu si jej však s ničím nespletete.
Limitovaný model čerpá inspiraci z experimentálních vozů EX z 20. let 20. století. „Projekt Nightingale sdílí ducha těchto přelomových projektů a je nejextravagantnějším vyjádřením toho, čeho je Rolls-Royce dnes schopen,“ řekl generální ředitel Rolls-Royce Motor Cars Chris Brownridge.
Elektrický kolos
Design vozu odkazuje zejména na vozy 16EX a 17EX, které vznikly v roce 1928 s jediným cílem – stát se nejrychlejšími modely v historii značky. S novým modelem kromě designu a tvaru karoserie sdílí také impozantní rozměry. Dvoumístný kabriolet na hliníkové platformě Architecture of Luxury se totiž s délkou 5,76 metru blíží vlajkové lodi značky v podobě luxusní limuzíny Phantom.
Ačkoli jde o plně elektrický vůz, Rolls-Royce mu ponechal výraznou a tradičně majestátní příď s téměř metr širokou maskou Pantheon z nerezové oceli. Přední část doplňuje rozšiřující se tvarování pod maskou a karbonový spoiler, které odkazují na architekturu art deco, zatímco vertikální světlomety a celkové řešení přídě připomínají model Phantom Drophead Coupé. Po bocích se táhnou leštěné nerezové lišty inspirované linií jachty, které se vzadu zdvojují a mají evokovat rozvířenou vodu za lodí.
S jemnými tvary karoserie kontrastují obrovské 24" disky kol, které vozu dodávají na výjimečnosti. Jde o největší sériově montovaná kola na Rolls-Royce. Jejich směrový design je inspirován vrtulemi jachty. Díky promyšlenému tvaru vypadají, jako by byly neustále v pohybu, i když vůz stojí.
Nejen pro okrasu
Přestože takto vzácná auta jejich majitelé většinou příliš nepoužívají, myslelo se také na technickou dokonalost a komfort interiéru. Díky využití elektrického pohonu bylo možné umístit na vůz výrazný spodní difuzor Aero Afterdeck, díky kterému je Project Nightingale stabilní i ve vysokých rychlostech.
Lze také natáhnout plátěnou střechu, která obsahuje unikátní izolační materiál kombinující kašmír, látku a kompozitní materiály. Automobilka tvrdí, že v kombinaci s plně elektrickým pohonem je vůz s nataženou střechou extrémně tichý.
Pro Project Nightingale vyvíjí Rolls-Royce zcela novou paletu barev a materiálů a sadu prvků Bespoke, navržených a vyhrazených exkluzivně pro tuto specifickou kolekci Coachbuild. Tyto prvky nebudou k dispozici u žádného jiného vozu Rolls-Royce.
Do programu Coachbuild Collection vybere automobilka klienty sama, a pokud pozvánku ke specifikaci a zakoupení vozu přijmou, mohou se na dodání těšit od roku 2028. Celkem je v plánu vyrobit 100 exemplářů, z nichž každý bude pečlivě specifikován tak, aby odrážel osobní vkus, charakter a vizi majitele.