Finanční sektor v Česku zůstává odolný, uvedla ČNB po zátěžových testech | E15.cz

Podzimní zpráva ČNB o finanční stabilitě obsahuje rovněž výsledky zátěžového testu bankovního sektoru zohledňujícího klimatická rizika. Výsledek dokladuje jeho schopnost ustát delší období silně negativního vývoje včetně dopadů klimatických rizik a politik, které na ně reagují. Došlo by však podle ní ke značnému nárůstu úvěrových selhání a silnému oslabení ziskovosti.

„Výchozí pozice bankovního sektoru je příznivá. Jeho klíčovým rizikem nicméně zůstává další vývoj kvality úvěrového portfolia. U toho sice pozorujeme signály mírného zhoršování, prozatím ale nejsou doprovázeny zvýšenými úvěrovými ztrátami, jejichž včasné a konzervativní identifikaci bankami přikládá ČNB zásadní význam,“ uvedl ředitel sekce finanční stability ČNB Libor Holub.

Bankovní sektor jako celek by plnil regulatorní kapitálové limity v základním scénáři vývoje ekonomiky i v hypotetickém nepříznivém scénáři s klimatickými riziky. Nicméně dopad nepříznivého scénáře do kapitálového vybavení bank by byl velmi citelný a zvýraznil by význam kapitálových rezerv. Silné nejistoty ohledně dalšího vývoje domácí i světové ekonomiky a souběh řady rizik vyžadují od bank vysokou míru obezřetnosti při řízení bilancí, rizik i kapitálu, včetně dividendové politiky, doplnil.

Podzimní zpráva o finanční stabilitě, která hodnotí zdraví domácího finančního sektoru a jeho odolnost vůči nepříznivým šokům, byla pro bankovní radu východiskem pro nastavení tzv. makroobezřetnostní politiky, jejímiž hlavními nástroji jsou proticyklická kapitálová rezerva bank a limity ukazatelů pro poskytování hypotečních úvěrů. Ty rada dnes ponechala beze změny. “V době, kdy je náš hlavní cíl podstatné snížení inflace, musíme být velmi přísní a neslevovat v nárocích na banky i jejich klienty, aby vznikalo méně dluhů,“ uvedl guvernér ČNB Aleš Michl.

ČNB nechala limity pro poskytování hypoték i sazbu na ochranu úvěrového trhu beze změn

Česká národní banka dále uvedla, že ponechala poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (LTV) na 80 procentech. Beze změny proti poslednímu posouzení v červnu zůstaly i další dva limity pro poskytování hypoték. Beze změny ponechala ČNB také sazbu takzvané proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu. ČNB o tom dnes informovala na své internetové stránce. Aktuálně je sazba 1,5 procenta, k 1. lednu vzroste na dvě procenta a od dubna bude 2,5 procenta.

