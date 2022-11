Firmy prodávající tokeny přes Xixoio uklidňují investory | E15.cz

Peníze investorům vrátíme, pokud to budou buď oni sami, či okolnosti vyžadovat, odpověděly na dotaz E15 firmy, které prostřednictvím kryptoměnové společnosti Xixoio prodávaly veřejnosti virtuální tokeny. Před nákupem tokenů v minulosti varovala Česká národní banka. Podle názoru jedné z oslovených firem jsou potíže firmy Xixoio s policií cílenou akcí ze strany konkurence.

Do sídla technologické společnosti Xixoio v Praze 8 dorazila v úterý policie. Představitelé firmy Richard Watzke a Henry Ertner skončili v cele předběžného zadržení s návrhem na vazbu. Policisté vyšetřují přední postavy Xixoia kvůli podezření z podvodu a praní špinavých peněz. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy s odkazem na zdroj obeznámený s průběhem vyšetřování.

Firmy, které s Xixoio spolupracovaly, tvrdí, že se jich nynější stav věcí netýká. „První fázi naší spolupráce jsme dokončili. Provedli, co slíbili. Bral jsem to jako zdroj financování,“ řekl E15 Milan Zavadil, majitel a ředitel firmy Endless Trail. Ta investorům slibovala spoluúčast na výnosech z nemovitostí, konkrétně pět procent z tržeb.

Podle údajů na serveru Xixout.com, který spadá pod společnost Xixoio, firma Endless Trail prodala 268 investorům tokeny v souhrnné hodnotě čtrnácti milionu korun.

Zavadil uvedl, že peníze jsou vložené do nemovitostí v souladu s tím, jak to bylo investorům prezentováno. „Nikam se neztratily, vše je řádně zaúčtované. Bentley ani nic jiného jsem si za ně nekupoval,“ poznamenal šéf firmy Endless Trail s tím, že nedokáže odhadnout, jak se potíže firmy Xixoio dotknou další spolupráce například z hlediska technologického zázemí.

Společnost Xixoio nabízí zhodnocení peněz, kterého chce docílit vytvořením alternativního finančního systému postaveného na bázi blockchainu, tedy s využitím decentralizované databáze. Prostřednictvím systému mohou firmy vydávat namísto tradičních akcií či dluhopisů tokeny, a tak financovat svůj rozvoj.

Zakoupením tokenů se tak lidé podle údajů firem mohou podílet na případných ziscích, Xixoio hovoří o „tokenizaci ekonomiky“. Potíž spočívá v tom, že tokeny nejsou regulovaný investiční nástroj či cenný papír. Česká národní banka již loni v prosinci varovala, že „při nákupu či držení těchto produktů nepožívá investor výhod v podobě ochrany spojované s regulovanými finančními službami“.

Pochybnosti okolo projektu Xixoio vyvstaly také v loňském listopadovém článku, který zveřejnil server E15. Mimochodem samotná firma Xixoio prodejem svého tokenu XIX vybrala od investorů 548 milionů korun. Počet „tokenholderů“ podle webu xixout.com činí 3265.

Co se týká provizí, které si Xixoio za prodej tokenů bralo, uvedl Zavadil z firmy Endless Trail, že část byla v hotovosti a část ve formě tokenů. Konkrétní číslo nesdělil. V případě vlastního tokenu XIX však firma Xixoio vyplácela zprostředkovatelům podle dřívějšího vyjádření zakladatele Richarda Watzkeho osm procent z prodaného objemu.

„Nemáme žádné zprávy, že by platforma Xixoio nefungovala. Je velmi brzo cokoli předjímat, ale blockchain by měl být právě na tyto situace připravený,“ reagoval na dotaz E15 majitel vydavatelství A11 Aleš Zavoral. Do portfolia firmy patří například titul Náš region, řada odborných a lifestylových magazínů a také weby.

Firma A11 prodala 95 „tokenholderům“ tokeny nazvané A11X v hodnotě 3,07 milionu korun s příslibem 25procentního podílu na provozním zisku EBITDA. Investorům má být rovněž vyplácen roční úrok 6,5 procenta z nominální hodnoty tokenů, a to po dobu 42 měsíců. Výši provize Zavoral neuvedl s tím, že se jedná o obchodní záležitost. „Vzhledem k ročním tržbám naší společnosti okolo 330 milionů korun je objem vydaných tokenů marginální,“ řekl Zavoral.

Na samotném vydávání tokenů firma i přes zmíněné varování ČNB nevidí nic špatného. „Upřímně věříme, že tokenizace bude mít významné místo v budoucím finančním světě, a my chceme být u toho,“ sdělil Zavoral. Rovněž uvedl, že token je vydaný s garantovaným zpětným odkupem. „Proto jsme naše tokenholdery připraveni vyplatit v plné výši a dostát všem závazkům,“ dodal.

Své tokeny prodala díky spolupráci s Xixoio také firma 2PO Classic American Performance, která se zabývá renovací a opravami amerických vozů. Tokenholderů je v tomto případě patnáct a vybraná částka činí 1,15 milionu korun. Výměnou za investici měli investoři dostat 40procentní podíl na zisku z prodeje restaurovaného vozu Ford Gran Torino Sport2-Door.

Podle majitele a jednatele Petra Prouzy se ani jeho firmy dění okolo Xixoio nedotýká. „Teoreticky můžeme lidi vyplatit zpět. Byl to zaváděcí projekt. Mohl následovat další,“ řekl. „Vím, jak dokáže být trh zlý. Je to cílené,“ dodal s tím, že kauzu okolo Xixoio mohla uměle vyvolat konkurence.

Nic problémové Prouza nevidí ani na vydávání neregulovaných tokenů. „Z hlediska daní a další aspektů je vše v pořádku,“ řekl.

Kromě těchto projektů prodávala svůj token přes Xixoio také firma Hypotoken. Jejím majitelem a jednatelem je Henry Ertner, předseda představenstva společnosti Xixoio. Investorům prodala tokeny v hodnotě čtyř milionů korun. Tokenizací prošel také výrobce obuvi Rock Spring International. V jeho případě je majitelem Pavel Podzemský, jeden z větších akcionářů firmy Xixoio. Firma Rock Spring prodala tokeny za necelý milion korun.

Společný projekt se společností Xixoio v minulosti chystal známý investor a bývalý šéf Komerční banky Radovan Vávra. Projekt se měl týkat prodeje tokenů společnosti SimpleCell. Později ale Vávra projekt na vývoj chytrých elektroměrů zcela opustil. Nyní na sociálních sítích reagoval na dotazy na situaci Xixoio krčením ramen či odpověďmi, že netuší, co se ve firmě děje.

Následně Vávra na dotaz E15 prostřednictvím SMS uvedl: „Nevím o tom vůbec nic.“ Posléze odpověď doplnil: „Franta a Kája mají pneuservis. Oni spolupracují. Maruška tam přijede vyměnit zimní kola. Je klient. Já byl Maruška.“ Vávra tak dal najevo, že se považuje za pouhého zákazníka firmy.