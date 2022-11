Firmy blokují přepadovky antimonopolního úřadu | E15.cz

Antimonopolní úřad se pustil do tvrdé odvety vůči firmám, které se postaví proti jeho kontrolorům. Jde o takzvané místní šetření, tedy lidově řečeno přepadové kontroly. Naposledy vedení společnosti Mit Metal Power podezřelé z účasti na kartelu kontrolory vůbec do svých prostor nepustilo. Vedení úřadu došla trpělivost. Začalo udělovat maximální možné peněžní tresty.

„Pokud se setkáme s takto hrubým porušením povinnosti poskytnout při místním šetření součinnost, pak budou ukládány v maximální možné výši. Další rozhodnutí s pokutou tohoto druhu v těchto dnech finalizujeme,“ potvrzuje trend předseda úřadu Petr Mlsna.

Jde sice o jeden příklad, ale v posledních měsících zdaleka není ojedinělý: Kontroloři Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) šetřili možný kartel mezi firmami z hutního průmyslu a v dubnu letošního roku přišli do společnosti MIT Metal Power, konkrétně jejich provozů ve Vsetíně a Dolním Benešově.

Obě kontroly skončily zhruba za hodinu a jejich výsledkem byly v podstatě jen prvotní formální úkony. Po dohodě s právníky pak vypověděl úřadu součinnost předseda představenstva firmy Martin Sebrala. Na dotazy deníku E15 sice nereagoval, ale ze srpnového rozsudku Krajského soudu v Brně vyplývá, že byl přesvědčen o nezákonnosti místního šetření, protože jej úřad měl podnikout bez relevantního podkladu, tedy jako takzvanou rybářskou výpravu, kde se důvody ke kontrole hledají až po jejím skončení. Na začátku prý nestálo víc, než udání.

Stání u soudu mimochodem Mit Metal Power prohrála a před několika dny dostala ve správním řízení maximální možný trest 1,87 milionu korun, tedy jedno procento ze svého obratu. O podaném rozkladu teď bude rozhodovat předseda úřadu Petr Mlsna.

Pokuty v maximální možné výši uložil úřad ale za stejnou věc i v srpnu. Za maření místního šetření pykaly společnosti Marc spol., Eurotubes a HK Steel Trading působící v oblasti dodávek hutních materiálů pokutou celkem 959 tisíc korun. Šlo o vyšetřování stejného případu, kdy je úřad podezřívá z koordinace nabídek ve výběrových řízeních v oblasti dodávek hutního materiálu a výrobků.

Firmy mají důvod napadat takzvané místní šetření. Jde o velmi citlivý zásah do jejich práv. Dochází k velmi podrobnému prošetřování nejrůznějších dokumentů, e-mailové komunikace, elektronických zařízení včetně mobilních telefonů či tabletů, kancelářských prostor, služebních automobilů a podobně. Advokát společnosti Dentons Adam Přerovský před časem pro deník E15 potvrdil, že celá řada těchto šetření začíná u podnětu třetích stran. „Nemělo by se nicméně jednat o běžný, či dokonce primární nástroj boje mezi konkurenty a zcela jistě by tímto nemělo docházet k zneužívání Úřadu a jeho poměrně rozsáhlých pravomocí,“ komentoval.

Když Mit Metal Power argumentovala u soudu takzvaným rybařením, nemířila úplně mimo. ÚOHS má před sebou velkého strašáka v podobě odhalení kartelu stavebních firem. Bombastická akce s pokutou přesahující 1,5 miliardy nakonec skončila před dvěma lety fiaskem. Soud ji smetl právě na nesprávné „přepadovce“ a přiklonil se k názoru, že úřad neměl předem dost nabito, aby ji mohl spustit.

V praxi se objevily i další nejistoty. Před pár týdny sice Nejvyšší správní soud definitivně potvrdil, že zásah ÚOHS v sídle sázkové společnosti Fortuna v roce 2019 byl kvůli podezření na kartel oprávněný, předtím ale opačně rozhodl v první instanci Krajský soud v Brně.