Google lákají finanční služby. Od příštího roku chce nabízet běžné účty | E15.cz

Internetový gigant Google ze skupiny Alphabet plánuje v příštím roce začít nabízet osobní běžné účty ve spolupráci s bankou Citigroup a malou družstevní záložnou na Standfordské univerzitě. Napsal to list The Wall Street Journal. Projekt má předběžný název Cache a Google by se tak stal další velkou firmou ze Silicon Valley, která by vstoupila do oblasti osobních financí.