Advokátní kancelář Havel & Partners vstupuje na trh společností spravujících majetek movitých rodin a jednotlivců. Platforma One Family Office chce během roku 2024 získat do své správy majek v hodnotě miliardy dolarů.

Do One Family Office pro začátek vložili svůj majetek řídící partner advokátní kanceláře Havel & Partners a zároveň partner nové multi family office Jaroslav Havel nebo například výkonná ředitelka investiční společnosti Verdi Capital Kateřina Zychová, další z partnerů One Family Office. Partneři a vybraní klienti do projektu zatím vložili majetek za 7,5 miliardy korun. „Seniorní členové týmu One Family Office působí v Londýně a v Dubaji; v roce 2024 připravuje multi family office rozšíření působení o zastoupení v Curychu a Frankfurtu,“ uvedla advokátní kancelář Havel & Partners v tiskové zprávě. Ve švýcarském a německém městě má zároveň vzniknout i zastoupení Havel & Partners.

Jak uvedl Jaroslav Havel, nový projekt vznikl původně v rámci snahy o efektivní správu vlastního majetku. „Už v roce 2012 jsme začali postupně vytvářet systém pro komplexní správu, ochranu a finanční řízení našich vlastních aktiv vybudovaných díky našemu působení v advokacii. Teď po více než deseti letech umožňujeme dalším obchodním přátelům stát se jeho rovnocennou součástí a na partnerském principu využívat výhod našeho multi family office,“ uvedl.

Advokátní kancelář uvádí, že v Česku a na Slovensku je zhruba 50 tisíc osob s disponibilním majetkem v hodnotě přes milion dolarů, lidí s majetkem v hodnotě nad deset milionů dolarů jsou pak tři až čtyři tisíce. Na obě tyto skupiny se hodlá One Family Office zaměřit. Bude tak konkurovat poradenských firmám, investičním bankám i podobně zaměřeným společnostem spravujícím majetek bohatých jednotlivců.

„Obchodním partnerům chceme představit příležitosti, které jsou zde nedostupné a které v našem regionu dosud v zásadě nikdo nedělal,“ uvedl partner společnosti Peter Bálint. One Family Office v zahraničí investuje a plánuje investovat například do akcií, dluhopisů, hedgeových fondů, private ekvity fondů a venture kapitálových fondů, zejména v USA, ale také do realitních fondů nebo jednotlivých nemovitostí.