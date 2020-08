Hospodářská komora varuje zaměstnavatele. Prověřte, zda splňujete rovné mzdy, vyzývá | E15.cz

„Regionální odlišnost mezd je v tržním prostředí realitou,“ konstatuje HK ve své analýze verdiktu Nejvyššího soudu. „Doporučujeme všem zaměstnavatelům, kteří působí na území celé republiky a mají mezi regiony mzdové disproporce na stejných pozicích, aby pečlivě prověřili, zda pro takové rozdíly existují objektivní důvody, které regulace postihuje,“ sdělila komora exkluzivně deníku E15.

České poště nyní kvůli takovým rozdílům hrozí stovky nových žalob, jejichž podání chce zprostředkovat odborová organizace SOS 21. Stejný osud ale může potkat i řadu dalších zaměstnavatelů. Podle platného zákoníku práce totiž musejí vyplácet stejně vysokou mzdu všem zaměstnancům za stejnou práci bez ohledu na to, kde ji v Česku vykonávají. Česká pošta musí řešit, že na Moravě platí lidem méně než v Praze. Hrozí jí žaloby

Od vyplácení vyšších mezd v Praze či větších městech než v menších obcích HK odrazuje. “Není to vhodný nástroj pro vyrovnávání rozdílné hladiny životních nákladů,„ míní. Nerovnosti navíc mohou vznikat u zaměstnanců, kteří žijí v chudém regionu a dojíždí z něj za prací do bohatého regionu.

„Má-li zaměstnavatel zájem zohledňovat životní náklady zaměstnanců, měl by využívat jiné nástroje mimo mzdu, aniž by docházelo k neodůvodněným diferenciacím ve mzdách – třeba ve formě příspěvku na bydlení,“ uvedl prezident HK Vladimír Dlouhý.

“Zaměstnavatelé, kteří nevyplácejí rovné mzdy, by pro takový postup měli mít připravenou důkladnou argumentaci,„ varoval viceprezident HK a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Připomněl ale, že zmíněný rozsudek neodebírá právo zohledňovat výkonnost zaměstnanců či další kritéria. Ty lze legálně ocenit například formou bonusů ke mzdě. Rovná mzda za stejnou práci v Praze i na venkově. Zákon s ní počítá, v praxi neexistuje

Legislativu zohledňující rovné mzdy ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Jany Maláčové (ČSSD) měnit nehodlá, stávající úpravu dlouhodobě hájí i odbory ČMKOS. „Uvedený rozsudek MPSV nepovažuje za přelomový, neboť je zcela v souladu s platnou právní úpravou odměňování zaměstnanců za práci a jejím výkladem,“ sdělila dříve mluvčí rezortu Andrea Vašáková.

„Nadstandardní vliv odborářských lobbistů na resort paralyzuje snahy zaměstnavatelů a odborníků zpružnit pracovní trh. Odborná stanoviska jsou potlačována demagogickými vysvětleními vládou učiněných kroků,“ kritizuje HK. Odkázala například na loňské zrušení karenční doby. Pokud by na nové vymezení rovnosti odměn za práci do budoucna došlo, Česko by se dle HK mělo inspirovat u starších členských států EU.