Hypoteční sazby vrcholí, nastává stabilizace. S poklesem počítají analytici až tak za rok | E15.cz

Poté co Česká národní banka na konci června skokově zvedla základní úrokovou sazbu na sedm procent, zvyšování bankovních sazeb na sebe nenechalo dlouho čekat. Počátkem července tak zájemce o hypotéku musel počítat se sazbou 6 až 6,5 procenta. Některé banky sice ještě avizují další zvýšení, ale analytici již ohlašují vrchol a očekávají postupnou stabilizaci sazeb na nynější úrovni, která by se měla udržet zhruba až do konce příštího roku.