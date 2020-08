Hypoteční trh zažívá rekordní léto. V kurzu jsou větší nemovitosti a chaty | E15.cz

„Koronavirová pandemie zasáhla jaro, které je s podzimem nejsilnějším obdobím pro poskytování hypoték. Poptávka po hypotékách se proto posunula v čase,“ komentuje vývoj trhu Jiří Vagner, obchodní ředitel Next Finanční, který klientům pomáhá s vyřizováním hypoték.

Kromě přesunu poptávky z jara do léta se však podepisuje i další faktor. „Hodně to ovlivňuje průměrná výše úvěru,“ upozorňuje Luboš Svačina z makléřské hypoteční firmy Golem Finance. V současnosti si žadatelé v průměru jdou do banky pro hypotéku ve výši téměř 2,75 milionu korun, když ještě na konci minulého roku žádaly „pouze“ o úvěr ve výši 2,28 milionu.

Za zájmem o vyšší hypotéky může stát změna klientů. Zájem mohli ztratit lidé, kteří žádali o nižší hypotéky. A to kvůli nejistotě ohledně dalšího ekonomického vývoje. Naopak zájem mohou mít vyšší příjmové skupiny. „Prodávají se nemovitosti na investice,“ dodává Svačina. Podle něj někteří zájemci vyjednávají s developery, aby koupili reality výhodněji.

K vyšším hypotékám mohou svádět i úrokové sazby, které stále klesají. „Průměrná úroková sazba hypoték i nadále klesá a s červencovou hodnotou 2,15 procenta se dostává na úroveň listopadu 2017,“ uvádí Jiří Sýkora, specialista produktového managementu poradenské sítě Fincentrum & Swiss Life Select. I díky snižování sazeb jsou podle něj prodeje na rekordní úrovni.

Celkem bankovní domy sjednaly 7867 hypoték, což je meziroční nárůst o 1252. „Máme stoprocentně rekordní léto,“ dodává Vagner s tím, že podobný vývoj je v srpnu. Podobně se vyjadřují rovněž banky. „Zájem klientů o hypoteční úvěry je neobvykle silný i v prázdninových měsících a stále trvá,“ říká manažer bydlení České spořitelny Radek Vachulka s tím, že zájmu nahrávají nízké úrokové sazby a „možná i zvýšený zájem investovat do vlastního bydlení (větší byt se zahrádkou, chata, apod), který může být ovlivněn koronavirovou karantenní zkušeností.“

I přes koronavirovou krizi tak mohou bankovní domy zažít skvělý rok. „Odhadujeme, že se poskytnou hypotéky za více než 200 miliard korun. Bude to více než v minulém roce,“ říká Svačina s tím, že rekordního výsledku z roku 2016 se však nedosáhne. V minulém roce se podle Fincentrum Hypoindexu poskytly hypotéky za 181,6 miliardy korun, což představovalo nejhorší výsledek za uplynulých pět let.