Půjčky na bydlení ještě mírně zlevní | E15.cz

Na pořízení hypotéky netřeba spěchat. Sazby neporostou ještě příští dva roky a v nejbližších měsících půjčky na bydlení naopak ještě mírně zlevní. Vypovídají o tom nástroje finančního trhu, od kterých domácí banky odvozují očekávání o budoucnosti úrokových sazeb. Potvrzují to i čeští finančníci.

Banky i trh ještě před prázdninami zaujímaly zcela jiný postoj. Převládající předpovědi očekávaly do Vánoc průměrný hypoteční úrok nad třemi procenty. Potenciálním růstem sazeb hrozila ještě koncem září Česká národní banka.

„V roce 2020 a pravděpodobně také v roce 2021 očekávám zachování úrokových sazeb hypotečních úvěrů zhruba na současné úrovni kolem 2,5 procenta,“ říká Pavel Jirák, šéf stavební spořitelny Modrá pyramida, jejíž byznys tvoří v rozhodující většině hypoteční úvěry. Srpnový Hypoindex společnosti Fincentrum zatím spadl na 2,61 procenta, nejníže od loňského října.

„Nepředpokládáme, že by Česká národní banka v následujících dvou letech zvýšila úrokové sazby. A pokud se nezmění úrokové klima, nevidím po delší období důvod pro zdražování hypoték,“ uvádí mluvčí banky UniCredit Petr Plocek.

Stabilní či mírně klesající ceny

Stabilním úrokům nahrávají pesimističtější ekonomické vyhlídky unijních ekonomik včetně Česka, ale také situace na domácím hypotečním trhu. Trh s půjčkami na bydlení totiž oproti dvěma předchozím letům zhruba o pětinu propadl a hypoteční banky pro zvyšování sazeb nemají už téměř prostor.

„V následujících čtvrtletích počítáme se stabilními sazbami, nebo dokonce s jejich mírným poklesem,“ uvádí Tomáš Kofroň z Českomoravské stavební spořitelny.

Pokles sazeb nevylučují do konce roku ani Česká spořitelna, Fio banka nebo Raiffeisen stavební spořitelna. „Střednědobě může být úroveň 2,5 procenta horní hranicí sazeb,“ předpokládá šéf poradenské společnosti Golem Finance Libor Ostatek.

Dvě procenta zůstávají

Přinejmenším dlouhou pauzu ve změnách úroků potvrzují také ekonomové. „Podle současných úrovní forwardových i swapových sazeb se nejbližší dva roky nebude dít se sazbami ČNB nejspíše nic,“ potvrzuje hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte David Marek.

Ještě na posledním zasedání bankovní rady ČNB koncem září přitom dva z jejích sedmi členů hlasovali pro zvýšení sazeb. To se pak obvykle v několika následujících měsících promítá do růstu sazeb z hypotečních úvěrů. Banka naposledy zvýšila základní sazbu v květnu, a to na současná dvě procenta.