Co dělat, když dojdou peníze na splácení hypotéky | E15.cz

Jak postupovat, když chybějí peníze na hypotéku? Ve chvíli, kdy domácnost nezvládá splácet hypotéční úvěr, to znamená, že se opozdí s úhradou pravidelné hypotéční splátky, většina bank postupuje tak, že ji zašle SMS zprávu o tom, že splátka nebyla uhrazena. Pokud ani poté domácnost splátku neuhradí, banka pošle dopis, v němž dlužníka vyzve k její úhradě. Pokud i tato její výzva zůstane bez odpovědi, banka dlužníka telefonicky kontaktuje a pokusí se s ním najít řešení.

Jaké jsou možnosti

Možností, jak celou věc řešit, je hned několik. Mezi ty nejčastěji využívané patří dočasné snížení splátek. To po dobu maximálně jednoho roku. Další varianta je dočasné odložení splátek, taktéž maximálně po dobu jednoho roku. Třetí možností je jednání s bankou o prodloužení doby splácení hypotéky a ponížení hypotéčních splátek. Úplně poslední možnost je prodej nemovitosti a splacení dlužné částky z utržené částky.

U variant, které pracují s prodloužením či výší měsíční splátky je potřeba myslet ale i na to, že banky se dnes drží nařízení České národní banky, kdy celkové zadlužení dlužníka, to znamená všechny jeho úvěry, nesmějí přesáhnout 45 procent jeho příjmů, s tím, že toto by měli mít na mysli zejména ti, kteří si k hypotéce následně přibrali další úvěry.

Podle odborníků jsou všechny běžné možnosti, jak řešit nesplácení hypotéky, vždy lepší než nechat celou věc takzvaně být. Důležité je s bankou hlavně komunikovat.

Pokud klient komunikoval s bankou, řešení se vždy našlo. Bohužel jsem zažil i opačné případy, kdy se více snažila banka než klient. Po roce to skončilo prodejem nemovitosti. A protože prodej nepokryl celý závazek, klient musel další peníze doplatit.

Nekomunikovat s bankou je přitom vůbec nejhorší varianta. Když dlužník neplatí a nekomunikuje s bankou, je to pro obě strany ta nejhorší varianta. Jsou banky, které pohledávku vymáhají samy a bez komunikace poměrně rychle dojde k takzvanému zesplatnění pohledávky a prodeji nemovitosti. Zesplatnění pohledávky znamená, že dlužník okamžitě dluží celou částku toho, co si vypůjčil.

Na trhu jsou ale i banky, které pohledávku samy nevymáhají, ale rovnou ji prodají některé ze společností, která zabývá vymáháním pohledávek. V tomto případě má dlužník, který s bankou nekomunikoval, problémy hned dva. Tím prvním je znatelný nárůst nákladů na vypořádání jeho závazku. Tím druhým je snížená míra porozumění k jeho situaci ze strany vymáhající společnosti než, jaké by se mu dostalo u banky.

Selhávající dlužníci

Specialisté na bankovní trh se ale už nyní shodují v tom, že případné ekonomické problémy se docela jistě promítnou i do trhu hypotéčního. V případě zbrzdění ekonomiky hrozí, že budou dlužníci vystavení větší dluhové služby a naroste tak počet úvěrů v selhání. Úvěry v selhání se v bankovní terminologii přitom myslí ty úvěry, které jejich dlužníci nejsou sto včas a řádně splácet. Těch prozatím není příliš. Z čísel bankovního a nebankovního registru vyplývá, že dluhy na bydlení v Česku nesplácejí pouhá dvě procenta klientů. V případě spotřebitelských půjček je to ale již dvanáct procent dlužníků.