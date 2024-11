Kde je miliarda z Cryfinu? Trpitel Holler se u výslechu složil, soudce pak psychodrama vzdal

Měl to být milník pro věřitele padlého kryptoměnového impéria Cryfin. Tedy investorů třetím rokem čekajících na sumu přesahující odhadem miliardu korun. A totiž velká zpověď Václava Hollera před českobudějovickým soudem na téma „zatoulaného“ majetku z jeho podnikání. Někde by totiž stále měla být větší či menší část ze zhruba miliardy korun, kterou Cryfin v minulých letech nabral do správy od důvěřivých fandů kryptoměn. Velké finále se ale nekonalo. Jednání trvalo přesně 35 minut. Následně bylo odročeno na neurčito. Jediné, čeho se přitom soud od Hollera dočkal, bylo tvrzení o jeho nevolnosti. Informace o tom, kde se nachází majetek Cryfinu, sám Holler přislíbil už dříve, nikdy tak ale neučinil. Proto jej v listopadu na žádost insolvenčního správce předvolal soud.