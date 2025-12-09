Komárkova KKCG požádala veřejnost o půjčku. Drobní investoři sesypali miliardy během několika dní
Skupina KKCG miliardáře Karla Komárka přichystala předvánoční nadílku pro domácí drobné investory. A totiž pořádnou várku dluhopisů s nominálem 10 tisíc korun. Šlo tedy o emisi, která zjevně mířila jen s mírnou nadsázkou do každé české domácnosti. Ty se o novou várku bondů KKCG takřka poprali a vyprodaly ji ve zlomku termínu, kdy končil oficiální úpis skupiny. Investorská komunita tak v případě Komárkova impéria oprášila vzpomínku na obdobnou emisi z loňského léta. Kdo tehdy stihl koupit, stále inkasuje úrok na prahu osmi procent.
„Skupina KKCG svým aktuálním počinem navazuje na svoji dřívější objemnou emisi pětiletých dluhopisů, po kterých se během loňského léta doslova zaprášilo. Současná emise sice opticky nabízí výnos nižší, při srovnání s aktuálně platnou základní úrokovou sazbou ČNB se však jeví ještě o něco atraktivněji,“ soudí portfolio manažer Raiffeisen investiční společnosti Martin Zezula.
Peníze na byty
Emise realitní části skupiny KKCG Real Estate dostala teprve začátkem prosince zelenou od České národní banky a počátek úpisu byl stanoven na druhý prosincový den. Píše se osmého prosince a nabídka bondů je totálně vyluxovaná. Na jejich prodej stačily skupině KKCG pouhé čtyři pracovní dny. Oficiální upisovací období přitom mělo konči až za necelé dva týdny. "Už jsou prodané, nakonec jsme se dostali na dvě miliardy," uvádí mluvčí KKCG Dana Dvořáková.
Původně totiž skupina cílila na jednu miliardu, v případě intenzivního zájmu investorů pak byla připravena emisi zdvojnásobit. Investoři tak zabrali nejen na Komárkův brand, ale i na v Česku kultovní realitní sektor. Firma má totiž za sebou velmi úspěšné projekty především v populární oblasti rezidenčního developmentu, neztrácí se ale i v oblasti kancelářských budov.
„U bytů se orientuje na kupující z vyšší střední až vysokopříjmové skupiny, což je segment s trvale vysokou poptávkou, což vnímají i investoři do dluhopisů,“ zdůrazňuje expert J&T Banky Pavel Ryska. Nový bond přitom nabídl i jistý nadstandard; prospekt totiž obsahuje závazek společnosti udržovat poměr zadlužení pod šedesáti procenty investic. „To je přísnější požadavek, než byl vidět u některých srovnatelných emisí v posledních letech, a může tak být investory vnímán pozitivně jako známka kvality emitenta,“ dodává Ryska.
