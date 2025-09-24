Investice pro diváky Ulice? Televize Nova míří za hranice zábavy, dá lidem vydělat
Televize Nova do budoucna nemusí být pro diváky jen jednou z možných voleb pro večerní zábavu. V příštích letech se pro ně totiž může stát i pomyslným strojem na peníze. A pustit si telku může s nadsázkou znamenat způsob, jak svou investici kapku podpořit.
Bezesporu jedna z nejznámějších firem v Česku a pro mnoho domácností možná i lovebrand. Televize Nova po více než jednatřiceti letech své mediální kariéry chystá zásadní odbočku. Kromě epicentra zábavy totiž vkročí do světa peněz a stane se potenciálním cílem pro tuzemské investory. Televize pro ně chystá obří várku dluhopisů. Podle expertů je přitom pravděpodobné, že televize využije své pozice „household name“ a vydá se pro peníze mezi masu svých pravidelných diváků.
„Jelikož si retailoví investoři na dluhopisy zvykli, budou nadšení, že se objevují papíry, které vydá velká a stabilní firma, navíc s poměrně známým jménem,“ soudí portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler. V závěru září už dluhopisový prospekt TV Nova schválila i Česká národní banka.
Bondy vydá přímo společnost TV Nova, kterou prostřednictvím firmy Central European Media Enterprises vlastní jedna z největších tuzemských finančních skupin PPF. Dluhopisy se podle analytika mohou stát vítaným artiklem právě pro drobnější hráče z řad fanoušků televize. „Jde o jméno, které znají v každé domácnosti, což by samo o sobě mělo zajistit popularitu mezi amatérskými investory,“ dodává Pfeiler.
