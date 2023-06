Koruna ztrácí sílu, prodraží Čechům prázdniny | e15.cz

Spekulanti během června opět testují sílu koruny. Tuzemská měna jen během posledních dvou týdnů padala vůči euru až o bezmála půldruhého procenta a ocitla se až na dohled od měsíce neviděného kurzu 24 korun za euro. Děje se tak téměř v předvečer červnového rozhodnutí ČNB o sazbách a poté, co se poměrně citelně změnila rétorika radních centrální banky ohledně dalšího směřování sazeb. Podle expertů může být červnové klopýtnutí koruny naneštěstí pro dovolenkáře prologem pro její další sesuv, důvody pro extrémně silnou měnu totiž pomíjejí.

„Česká koruna zažila nečekanou jízdu a její úrovně kolem 23,50 za euro považuji za neudržitelné. Nebo snad rosteme rychleji, či máme nižší inflaci než eurozóna?“ ptá se expert na řízení finančních rizik poradenské společnosti PwC Petr Jablonský.

Spíše než erozi české měny očekává Jablonský další trendový pokles. „Hovořil bych o trendu normalizace koruny, přičemž kurz kolem 24,50 za euro v horizontu šesti měsíců by mě nepřekvapil,“ dodává. Vůči současné síle české měny by to znamenalo její zhruba tříprocentní pokles.

Model silné české měny, která za poslední rok vůči euru ztvrdla o čtyři procenta, se opíral především o podstatně vyšší sazbu centrální banky v Česku oproti eurozóně. Zahraniční kapitál tu tak mohl podstatně více vydělat a držel korunu podstatně výše, než by odpovídalo stavu české ekonomiky.

„Nyní se vracíme k fundamentům, tedy především očekávání pohybu úrokových sazeb. Inflace v evropském jádru jsou oproti nám zpožděné, takže zatímco eurozónu čeká zvyšování úroků, korunu pravý opak,“ vysvětluje ekonom společnosti Natland Petr Bartoň s tím, že koruna během dovolených může oslabit o nižší jednotky procent.