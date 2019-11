Šéf pojištovny Coface: Návaznost české ekonomiky na Německo a autoprůmysl je varovná | E15.cz

Co je největší risk pro současný byznys?

Geopolitická volatilita. Obchodní politika Spojených států, brexit, volby s nejasným výsledkem v mnoha zemích. To vše ovlivňuje náladu investorů. Souhrnně tomu říkáme politické riziko a to je podle našich statistik a odhadů nejvyšší v historii našeho měření. Je s tím spojen protekcionismus, vztahy USA – Čína, devalvace měn a tak dále. Dokonce si myslíme, že už tak těžká předvídatelnost politiky Donalda Trumpa bude před volbami příští rok ještě horší. A ještě jedna věc tu je. Svět je zadluženější o polovinu víc než před deseti lety, celkový dluh přerostl 230 bilionů dolarů. Pokud přijde výraznější propad ekonomiky, můžou nastat problémy.

Co je problémem ve střední Evropě, potažmo v Česku?

Je silně cítit přepjatý trh práce. Když se podíváte na výsledky 500 firem střední a východní Evropy, které v našich statistikách sledujeme, všechny vypadají více méně dobře z hlediska vývoje tržeb. Ziskovost se ale začala snižovat. A může za to primárně situace na trhu práce. Tlak na vyšší mzdy, nedostatek volných pracovníků.

Co mají podnikatelé proti zmíněným hrozbám dělat? Jaké kroky mají činit?

Zásadní je, aby firmy znaly své obchodní partnery. Aby si mohly být jisté, že je nikdo nemůže překvapit. Pak je dobré sledovat i makro trendy a vědět třeba to, jak na ně dopadne brexit.

Mohou se třeba proti rizikům, o nichž se bavíme, pojistit?

Přirozeně třeba diverzifikací svých aktivit, nebýt závislý geograficky, oborově a podobně. Vyloženě produkt proti brexitu a dalším rizikům ale nemáme.

Když řešíme přílišnou závislost na čemkoliv, jak se popasovat se specifickým případem, když jsem česká firma, dodavatel automotive a třeba do Německa?

Zhruba 65 procent exportu Česka jde do eurozóny, třetina do Německa. Tamní ekonomika zpomaluje, růst HDP pro rok 2019 se odhaduje pouze na úrovni 0,5 procenta. Je jasné, že tento sentiment se přenese i do Česka. Takže exportuju-li do Německa, musím se mít na pozoru. A měl bych hledat svůj byznys jinde. Třeba v rámci střední a východní Evropy.

Je to zároveň dobrá příležitost pro zahraniční firmy přijít například do Česka?

Určitě.

Co je vlastně pro vás jako pojišťovnu lepší situace? Když se ekonomice daří, nebo když je ekonomika v problémech a firmy cítí ohrožení jejich byznysu?

Když je na trzích volatilita, lidé asi snáze chápou přínosy pojištění. Ale pro pojišťovny je to také rizikové prostředí a mohou na svých kalkulacích pohořet. Pro pojišťovny je negativní vývoj ekonomiky také hůř čitelný, a tedy pro jejich byznys to nemusí být příležitost v pravém slova smyslu. Vzpomeňte si, jak v roce 2008, 2009 končily obrovské globální pojišťovny, protože tu situaci nezvládly.