Continental chystá masivní propouštění. Ukončí výrobu součástek pro spalovací motory | E15.cz

Německý dodavatel automobilových součástek Continental v rámci restrukturalizace výroby do roku 2028 zruší asi 5040 pracovních míst, a to v Německu, v Itálii a ve Spojených státech. Oznámila to sama firma, která působí i v České republice. Continental po celém světě zaměstnává přes 240 tisíc lidí.