Miliardář Dědek staví výrobní linku na filantropii. Rozdává pětitisícovky a láká další firmy
- Zpopularizovat filantropii a udělat z ní masovou záležitost.
- To je cíl, s nímž spustil nový projekt Jablotron miliardáře Dalibora Dědka.
- Zaměstnancům rozdává po pěti tisících korunách, přispět mohou, komu chtějí. Zároveň láká do programu další firmy.
Jablotron miliardáře Dalibora Dědka hodlá posunout svůj příspěvek společnosti v rámci filantropie na vyšší úroveň. V dubnu spustil nový program Moje Nadace, v jehož rámci má každý z asi šesti stovek zaměstnanců možnost podpořit libovolnou organizaci dle vlastního výběru, a to částkou pět tisíc korun. Na webovou platformu, která má za cíl přeměnit filantropii v masovou záležitost, už láká další firmy.
„Pan Dědek, taťka, chce svou dlouhodobou lásku k filantropii šířit. Takže oslovujeme další firmy a byli bychom rádi, kdyby využily nachystanou šablonu. Je to uživatelsky přívětivé řešení na klíč,“ popisuje budovanou platformu Tereza Nalezená, ambasadorka nadačních projektů a členka představenstva Jablotronu.
Administrativně program zajišťuje Nadace VIA, která pomáhá firmám se zapojením zaměstnanců do filantropie, a vychází z projektu, který VIA vytvořila původně pro firmu Eurowag Martina Vohánky. Program funguje tak, že se zaměstnanec přihlásí do webové aplikace a buď vyplní, koho chce podpořit, nebo se inspiruje ostatními – podobně jako na sociální síti.
Zaměstnanci filantropové
„Vidíte, na co přispívají kolegové, a můžete se přidat k nějakému projektu. To je cíl, spojovat a přimět zaměstnance k filantropii. Pět tisíc samo o sobě není moc, ale když se spojilo 55 kolegů na jeden spolek, dali dohromady přes čtvrt milionu,“ dodává Nalezená. Konkrétně se jednalo o organizaci Maminy s rakovinou, která pomáhá onkologicky nemocným maminkám se všemi druhy nádorového onemocnění.
Na 160 tisíc zase putovalo projektu Život dětem, jenž pomáhá nemocným, handicapovaným a opuštěným. Další peníze šly menším sportovním klubům nebo i hasičům. Celkem se v prvním ročníku zapojilo 327 zaměstnanců Jablotronu, kteří tak přispěli částkou 1,65 milionu. Skupina jednoho z nejbohatších Čechů přispívá společnosti dlouhodobě, jen v loňském roce rozdala deset let fungující nadace 80 milionů.
„Jsou to zaměstnanci, díky nimž skupina vydělává peníze. Díky nim můžeme filantropické projekty podporovat. Někdy ale mají pocit, že nadace přispívá, na co chce, ale oni že na to nemají žádný vliv,“ popisuje poznatky z praxe Nalezená.
Nadace podporuje například Domov seniorů U Přehrady v Jablonci nad Nisou, ortopedickou kliniku Movela v Liberci nebo Svobodnou základní školu. „I proto jsme se rozhodli nastartovat nový projekt a dát zaměstnancům možnost, ať si sami vyberou, koho finančně podpoří,“ dodává Nalezená.
Aplikace zaměstnance průběžně informuje o tom, v jaké fázi se příspěvek nachází, přijde mu potvrzení o přijetí daru, kontakt na organizaci, zpětná vazba od ní a zpráva, na co budou peníze využity.
Filantropie na vzestupu
Jablotron není ve své snaze zdaleka sám, filantropie českých dolarových milionářů se za poslední dekádu profesionalizovala a stala se běžnou součástí uvažování o financích. Patrně největším filantropem v tuzemsku je Ondřej Vlček, bývalý generální ředitel antivirové firmy Avast. Jeden z nejbohatších Čechů přispěl na charitu už přes 1,5 miliardy korun. Cílem Nadace rodiny Vlčkových je zvýšit kvalitu paliativní péče v Česku.
„Je to pro mě i lekce pokory. Když člověk řeší miliardové akvizice, má pocit, že je trochu mistr světa. Když si potom během deseti minut vyslechne, že lidé mají mnohem vážnější problémy, uvědomí si, že si vlastně nemá na co stěžovat,“ vysvětlil v pořadu e15 FLOW. Pomoc je pro něj prý i návyková a pomáhat ostatním v něm vzbuzuje pocity štěstí.
I další bohatí Češi se odklánějí od jednorázových příspěvků skrze charitativní organizace a spíše si budují vlastní platformy, jejichž prostřednictvím přispívají systematicky a dlouhodobě. Vyplývá to z dat průzkumu J&T Banka Wealth Report, do něhož se zapojilo 443 dolarových milionářů a který mapuje jejich chování už 15 let. Pro vlastní potěšení a osobní rozvoj se filantropii ve volném čase aktivně věnuje sedm procent českých dolarových milionářů.
„Takzvaná strategická filantropie znamená, že dárce si předem definuje oblast, které se chce věnovat, stanovuje si měřitelné cíle a průběžně vyhodnocuje skutečný dopad své podpory, podobně jako by přistupoval k podnikatelskému projektu,“ říká předsedkyně představenstva J&T Family Office Gabriela Koksová, jež má s filantropií více než dvacetiletou zkušenost.
Dalibor Dědek s dcerou Terezou Nalezenou a synem Janem Dědkem. |