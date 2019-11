Moneta Money Bank koupí od Wüstenrot její stavební spořitelnu a hypoteční banku | E15.cz

Moneta Money Bank plánuje získat Wüstenrot stavební spořitelnu a Wüstenrot hypoteční banku. Oznámila to Moneta Money Bank s tím, že má v tuto chvíli exkluzivitu na jednání o převzetí těchto entit. Smlouvu plánuje banka uzavřít do konce roku.

O tom, že jsou aktivity Wüstenrot v Česku na prodej, informoval deník E15 již dříve. Podle analytiků oslovených deníkem mohli mít o stavební spořitelnu a hypoteční banku této značky zájem mnohé v tuzemsku působící finanční domy.

Moneta nyní bude usilovat o podpis dohody ještě do konce roku 2019 s uzavřením transakce k termínu 1. dubna 2020. Moneta si, jak uvedl její generální ředitel Tomáš Spurný, od spojení slibuje posílení tržního postavení a potenciál zisku a dividend pro akcionáře. Koupi chce banka podle Spurného financovat z přebytku kapitálu a z volné likvidity.

Před vypořádáním transakce musí Moneta ještě získat souhlas České národní banky a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Cenu transakce plánuje Moneta zveřejnit po podpisu kupní smlouvy.

Posílení retailu

Zisk zhruba 400 tisíc klientů Wüstenrot by měl pomoct Monetě navýšit bázi retailových vkladů o 53 miliard korun, pro banku by to znamenalo navýšení objemu o 45 procent. Souběžně s tím se Monetě zvýší hypoteční portfolio a podíl na trhu hypotečních úvěrů.

„Věříme, že tato akvizice zapadá do naší dlouhodobé strategie růstu v retailovém bankovnictví,“ uvedl Spurný.

Podle ředitele finanční skupiny Wüstenrot není překvapením, že se jeho firma stala zajímavým akvizičním cílem pro konkurenci kvůli jejím dobrým finančním výsledkům.

Společnost z německého mateřského koncernu Wüstenrot & Württembergische AG působí v Česku od 90. let. Bilanční suma obou prodávaných společností Wüstenrot je ve výši zhruba třech miliard eur. Čistý zisk firmy stoupl loni meziročně o jedno procento na 420 milionů korun.

Moneta Money Bank funguje pod současným názvem od roku 2016. Jméno banky z dřívějšího GE Money Bank se změnilo v souvislosti s jejím vstupem na burzu v květnu téhož roku. Finanční ústav je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze. Podle počtu klientů je čtvrtou největší bankou v zemi.