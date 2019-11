Wüstenrot by se hodil všem velkým hráčům, analytici sázejí na Raiffeisenbank | E15.cz

Prodej skupiny Wüstenrot, kterou na českém trhu představuje stavební spořitelna a hypoteční banka, může podle odborníků přilákat plejádu zájemců včetně největších finančních skupin. „Dává to logiku všem zbývajícím stavebním spořitelnám na trhu,“ uvádí Jiří Vagner z Next finanční. Týká se to stavební spořitelny Československé obchodní banky, České spořitelny, Komerční banky a Raiffeisenbank.

Právě rakouské skupině by se Wüstenrot hodil. „Raiffeisenbank je logickým zájemcem,“ dodává Tomáš Pfeiler, portfolio manažer společnosti Cyrrus. Podobný názor má analytik České spořitelny Josef Boček, který říká: „Raiffeisenbank je již delší dobu připravena někoho na trhu koupit, a navíc má historické zkušenosti s různými akvizicemi, například retailovým portfoliem Citibank či internetovou bankou Zuno. Navíc by zhruba tříprocentní tržní podíl Wüstenrotu hezky narovnal tržní podíl RB na skupinový standard.“ Na českém trhu je totiž Raiffeisenbank podle Bočka lehce slabší, než je obvyklé u ostatních členů skupiny.

Naopak podle Vagnera je pravděpodobnější, že zájem budou mít Česká spořitelna a ČSOB. „Může to koupit někdo se stejným profilem,“ upozorňuje bankéř, který si nepřál být jmenován.

Všechny tři banky – Raiffeisenbank, ČSOB i ČS – provozují přitom hypoteční banku i stavební spořitelnu. Převzetí Wüstenrotu by doplnilo jejich nynější odnože. Kromě bank působících ve stejném segmentu jako Wüstenrot by se skupina mohla hodit bankám, které chtějí rozšířit záběr. Zájem by podle Bočka měla mít Moneta. „Ta už s nimi má určitý vztah, jelikož přeprodává jejich stavební spoření. Moneta se navíc dlouhodobě nebrání někoho koupit, nebo také být koupena,“ uvádí Boček a dodává: „Hypoteční portfolio Wüstenrot by hezky zapadlo do strategie Monety, která chce v hypotečním byznysu výrazně růst.“ V současnosti není Moneta v hypotékách příliš silná.

Prodej Wüstenrotu potvrdily již dříve dva na sobě nezávislé zdroje z bankovních kruhů. Skupina se k tomu nevyjádřila, ale to je při podobných transakcích obvyklé.