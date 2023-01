Moneta propustí do léta stovky lidí. Ostatní banky přesouvají zaměstnance | E15.cz

Nejen nepříznivá ekonomická situace, ale také daň z mimořádných zisků , která platí od začátku roku, jsou podle zástupců Moneta Money Bank příčinou, proč banka propustí do léta zhruba tři stovky zaměstnanců. „V důsledku této daně dojde v následujících třech letech ke snížení ziskovosti banky o deset až patnáct procent,“ tvrdí ředitelka komunikace Monety Zuzana Filipová. Ostatní peněžní ústavy v Česku podobná opatření neplánují, ve velké míře však přesouvají pracovníky na jiné pozice.

Daň z mimořádných zisků či také válečná daň se vztahuje na největší banky a energetické společnosti. Vláda Petra Fialy (ODS) si od ní slibuje až 120 miliard korun navíc do letošního rozpočtu. Moneta si však stěžuje, že kvůli dani bude muset radikálně omezit investiční plány a zbavit se i některých pracovníků.

„Předpokládáme, že v polovině roku se bude zaměstnanost v Monetě pohybovat na úrovni 2500 zaměstnanců. Na konci třetího čtvrtletí loňského roku jsme měli 2799 zaměstnanců,“ upřesňuje Filipová. Ačkoli ostatní české banky mimořádné odvody také kritizují, propouštět v takové míře jako Moneta se nechystají. Některé dokonce nabírají nové lidi.

„Spořitelna v tomto roce skutečně neplánuje propouštění, počet našich zaměstnanců je již několik let stabilní,“ uvádí mluvčí České spořitelny Filip Hrubý s tím, že optimalizace nákladů sice ve společnosti průběžně probíhá, ale není to masivní snižování v řádu desítek procent.

Video se připravuje ... Z(a)tracená čísla 4. díl • VIDEO Videohub

„Počet zaměstnanců je od začátku loňského roku víceméně stabilní. Mění se ale struktura, jak se mění potřeby klientů a jak digitalizujeme a automatizujeme některé procesy – některé pozice zanikají, jiné vznikají. Stále nabíráme nové zaměstnance. V nemalé míře se nám daří interní rotace ze zanikajících pozic na nové,“ říká Patrik Madle ze skupiny ČSOB.

O podobných plánech hovoří též Komerční banka, která sice chce do roku 2025 zrušit některá pracovní místa v důsledku digitalizace, zároveň ovšem vytváří nová. „Na rok 2023 neplánujeme zásadní změny v oblasti zaměstnanosti, a to především kvůli implementaci Nové digitální banky. Současně pokračujeme v transformaci celé skupiny, v jejímž rámci bude přesunuto přibližně 300 zaměstnanců z KB do Modré pyramidy stavební spořitelny – ta se stane pilířem v oblasti nabídky hypotečních úvěrů,“ uvádí výkonný ředitel pro lidské zdroje v Komerční bance Ctirad Lolek.

Propouštět nebude ani Air Bank, která stejně jako Moneta patří do skupiny PPF. „Naopak nabíráme nové zaměstnance a vytváříme i zcela nové pozice. Do budoucna totiž máme velké ambice týkající se nabídky nových služeb a rozšiřování těch stávajících. Proto potřebujeme více šikovných hlav a rukou, ať už jde třeba o kolegy a kolegyně v IT, na pobočkách, nebo o různá jiná oddělení, která v bance máme,“ napsala mluvčí Air Bank Jana Pokorná.

Ekonomové se nedomnívají, že daň z mimořádných zisků představuje pro bankovní sektor závažný problém a peněžní domy by se s jejími dopady měly na rozdíl od energetických firem vypořádat bez problémů i díky robustním loňským ziskům.

„Moneta se na rozdíl od velkých bank více zaměřuje na spotřební úvěry. Současný růst úrokových sazeb tak může negativněji ovlivnit produkci nových úvěrů v tomto segmentu. Zároveň se ekonomické zpomalení může více propsat do slabší ziskovosti. Je tak legitimní strategií, že banka přistoupí k agresivnějšímu snižování nákladů s cílem doručit zisky, které odpovídají dlouhodobým plánům,“ soudí portfolio manažer makléřské společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler. Zároveň však dodává, že Moneta se celkově nachází v dobré kondici a současné propuštění nelze označit za projev potíží.

Hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler je v souvislosti s finančními domy optimistický i co se týká hospodářské recese. „Do velké míry bude samozřejmě záležet na tom, jak citelné ekonomické zpomalení v letošním roce zaznamenáme. Aktivita na hypotečním trhu zůstane patrně velmi utlumená i letos. V obecném pohledu by však měl bankovní sektor tyto negativní okolnosti přestát bez potíží vzhledem ke své vysoké kapitálové úrovni,“ myslí si Seidler. „To však neznamená, že individuální instituce nebudou dělat různorodá opatření, aby se s novou situací lépe vypořádaly, a to jak na straně příjmů, tak výdajů,“ dodává.

Situace na českém finančním trhu každopádně vypadá lépe než v některých západních zemích. Například americký bankovní kolos Goldman Sachs oznámil minulý týden jedno z nejrozsáhlejších propouštění ve své historii. Společnost kvůli nejistému hospodářskému výhledu zruší zhruba 3200 pracovních míst.