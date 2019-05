Moneta vydělala o téměř dvacet procent méně než před rokem | E15.cz

Konsolidovaný čistý zisk Moneta Money Bank klesl v letošním prvním čtvrtletí meziročně o 16,2 procenta na 983 milionů korun. Provozní výnosy banky ve stejném období naopak stouply, a to o 6,9 procenta na 2,6 miliardy korun.

V prvních třech měsících letošního roku poskytla Moneta o více než 60 procent více úvěrů pro živnostníky a podnikatele. Retailové úvěry banky meziročně vzrostly o 22,1 procenta, a to hlavně zásluhou poskytnutých hypoték. Úvěrů na bydlení banka poskytla meziročně o 54 procent více.



Za meziročně vyšší provozní výnosy vděčí banka především růstu čistého úrokového výnosu a výnosu z poplatků a provizí. Náklady bance vzrostly o 6,4 procenta zejména v důsledku vyšších příspěvků do Fondu pro řešení krize.



"Náš čistý konsolidovaný zisk vzrostl o 17,4 procenta v porovnání s předchozím čtvrtletím a návratnost hmotného kapitálu na úrovni 16,1 procenta převyšuje odhad na celý tento rok," uvedl generální ředitel a předseda představenstva Monety Tomáš Spurný. Dodal, že vedení banky se rozhodlo upravit návrh na zamýšlenou výplatu dividend pro následující tři roky z celkových 8,6 miliardy korun na 10,2 miliardy korun. To představuje výplatu 6,65 koruny za akcii.

Moneta Money Bank funguje pod současným názvem od roku 2016, jméno se z dřívějšího GE Money Bank změnilo v souvislosti se vstupem banky na burzu v květnu téhož roku. Finanční ústav je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze.



Akcionářská struktura banky je poměrně roztříštěná. Podle informací z letošního ledna 25 největších institucionálních akcionářů vlastní nadpoloviční podíl akcií Monety. Zároveň 50 největších akcionářů banky vlastní skoro 70 procent akcií. Podíl českých drobných akcionářů se pohybuje kolem 12 procent.



Loni v říjnu Moneta spustila proces k případnému spojení s Air Bank a českým a slovenským Home Creditem ze skupiny PPF podnikatele Petra Kellnera. V případě spojení mělo jít o jednu z největších transakcí na českém bankovním trhu. Koncem letošního roku ale byla chystaná transakce zrušena.