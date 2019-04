Nezajištění věřitelé Zoot dostanou zpět nejvýš desetinu | E15.cz

Na plánu se Zoot dohodl s věřiteli. „ZOOT má předjednánu podporu pro navrhovanou reorganizaci u všech potřebných skupin věřitelů – u zajištěných ze 100 procent, u nezajištěných z více než padesáti procent, čímž splní podmínky insolvenčního zákona,“ uvedla firma v tiskovém prohlášení.

Zpráva o reorganizačním plánu dále uvádí, že v případě konkurzu e-shopu, získá většinu peněz z prodeje majetku Zoot jen zajištěný věřitel, kterým je společnost Company New ze skupiny Natland. Na ostatní nezajištěné věřitele včetně dalších firem spadajících pod Natland a majitele podřízených dluhopisů by nezbylo vůbec nic.

Reorganizace, kterou věřitelé musí schválit, naopak nabízí dalším skupinám věřitelů aspoň částečné zahojení. Ve zprávě je označena jako „Skupina 2“ věřitel Natland a bankovní věřitelé, ve „Skupině 3“ jsou ostatní nezajištění věřitelé.

„Předkladatel (firma Zoot, pozn. red.) předpokládá, že okamžitá výše uspokojení nezajištěných věřitelů těchto skupin bude představovat necelých deset procent z výše přihlášených pohledávek,“ uvádí zpráva. Necelých deset procent by pak ze své investice měli získat rovněž majitelé podřízených dluhopisů. Akcionáři by i v tomto případě odešli s prázdnou.

Velké ztráty tak budou v každém případě počítat televize Nova, internetový gigant Google, společnost JS Credit, ale i Natland Finance investiční fond. Ti všichni patří mezi věřitele Zootu.

V rámci reorganizace by však nejprve došlo k odchodu stávajících akcionářů. „Dnem účinnosti reorganizačního plánu dojde ke snížení základního kapitálu dlužníka z částky 2,3 milionu korun na nulu. Účast jediného akcionáře na dlužníkovi tak zanikne,“ uvádí zpráva o reorganizačním plánu.

Do Zoot by pak vstoupila prostřednictvím firmy Company New jako investor skupina Natland, která by upsala akcie Zoot ve výši téměř 150 milionů korun. Čtyřicet milionů korun by byl peněžitý vklad a zbytek by představovala kapitalizace zajištěné pohledávky. Tím by Natland e-shop ovládl. „Hlavním předpokladem a také podmínkou proveditelnosti reorganizačního plánu je, aby došlo k úpisu nových akcií investorem a splacení emisního kurzu,“ dodává zpráva

Z peněžitého vkladu by pak byli vyplaceni věřitelé z druhé a třetí skupiny. Vlastníci podřízených dluhopisů by místo stávajících cenných papírů dostali nové dluhopisy Zoot, ale jen ve výši necelé desetiny hodnoty původních bondů Zoot. Jejich splatnost by byla za tři roky od schválení restrukturalizačního plánu. Ve hře je však podle informací E15 i to, že by nové dluhopisy mohly následně vyměnit za majetkový podíl v Zoot. Pokud by se ozdravení společnosti povedlo, tak by se jejich ztráta dále snížila.

Zoot oznámil, že není schopen splácet své dluhy, na začátku letošního roku. Za příčinu svých problémů tehdy Zoot označil výpadek prodeje jarního zboží, což způsobilo propad tržeb. „Z velké části tento výpadek vznikl silným, teplotně podprůměrným koncem zimy a extrémně rychlým nástupem léta. O jarní věci proto nebyl takový zájem, jaký společnost očekávala,“ uvedla firma s tím, že výsledkem byly výprodeje zboží ve slevách.

Počasí ale nebylo jedinou příčinou potíží. Firma měla velké dluhy a nepovedla se jí expanze na trzích, kde působila. Dolů jí táhly i vysoké náklady.