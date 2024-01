Stát hodlá pohlídat, aby se úpadek Sberbank nezasekl v patové situaci, ve které by v důsledku tratila většina věřitelů. Ti zatím marně čekají na své peníze poté, co společnost LitFin v prosinci vyjádřila nesouhlas s postupem výplaty navrhovaném insolvenční správkyní Jiřinou Lužovou. V závěru prosince tak do insolvenčního řízení padlé banky vstoupilo Městské státní zastupitelství v Praze. Bezprostředních příčin vstupu zastupitelství do řízení může být více, od prověření věřitelských aktivit po postup insolvenční správkyně.