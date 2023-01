Největší ztráta od rozdělení Československa. ČNB loni prodělala přes čtyři sta miliard korun | E15.cz

„Samotná ztráta centrální banky není z technického pohledu problém, centrální banka může dlouhodobě operovat i se ztrátou, kterou bude postupně umořovat ze svých budoucích zisků,“ zdůrazňuje hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

Problém vysoké ztráty centrální banky by mohl podle něho vznikat až v okamžiku, kdy by trh začal kvůli tomu zpochybňovat schopnost centrální banky provádět svou měnovou politiku. „To však není případ ČNB a obecně se do těchto potíží dostávají centrální banky, jejichž hospodaření je se stáním rozpočtem více provázáno, například v Maďarsku,“ zdůrazňuje Seidler.

Na hrozbu rekordní loňské ztráty upozornil Deník E15 už minulý týden. „Kromě nejvyšší inflace v historii zdědila nová bankovní rada i nejvyšší ztrátu ČNB v historii,“ uvedl na počátku letošního ledna pro Deník E15 guvernér centrální banky Aleš Michl s tím, že obě nesnáze je banka připravena řešit.

„Prioritně teď řešíme inflaci. Poté postupně změníme rozložení aktiv v bilanci tak, aby očekávaný výnos aktiv byl v delším horizontu vyšší než očekávaná ztráta na pasivech,“ dodává Michl s tím, že právě to bude předpokladem k tomu, aby centrální banka mohla být zisková. Oficiálně publikuje ČNB svůj hospodářský výsledek za loňský rok během prvního čtvrtletí.

Jak uvádí Dekádní bilance ČNB, k loňskému Silvestru byla banka v kumulované letošní ztrátě 411,8 miliard korun. Pro srovnání například o rok dříve vykazovala banka ve stejném okamžiku rovněž ztrátu, ovšem na úrovni pouhých 37 miliard korun. To ovšem v zemi panovala odlišná ekonomická realita spojená s podstatně slabší korunou i nižšími úrokovými sazbami.

„V současnosti je ztráta tvořena z větší části úrokovými výdaji, které ČNB platí komerčním bankám za peníze, které si u ní ukládají. Ztráta je tedy tvořena reálným peněžním tokem převáděným komerčním bankám,“ vysvětluje ekonom a partner poradenské společnosti PwC Petr Kříž.

Koncem listopadu tak například měly banky u ČNB uloženu sumu na prahu 2,5 bilionu korun, což odpovídalo 26 procentům jejich celkového majetku. Vklady jim přitom centrální banka úročí aktuálně sedmiprocentní úrokovou sazbou. Měsíc co měsíc to znamená úrokové platby bankám ve výši 14,6 miliardy korun. „Problémem je, že devizové rezervy v současnosti negenerují dostatečné zisky k výplatě takových úroků,“ zdůrazňuje Kříž.

Byl to přitom právě loňský rok, kdy ČNB v souboji se sílící inflací vystoupala na zmíněných sedm procent v dramaticky krátké době, když ještě před rokem byla sazba na pouhých 3,75 procentech. Centrální banka dlouhodobě upozorňuje na to, že vytváření zisku není její hlavní úlohou. Tou je péče o cenovou a finanční stabilitu.