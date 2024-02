Šestice největších tuzemských bank, které budou za loňský rok platit daň z mimořádných zisků, vydělala v roce 2023 celkem 70,6 miliardy korun. O rok dříve to bylo 76,2 miliardy korun. Vyplývá to z výsledků bank. Hlavním důvodem snížení čistého zisku o 5,6 miliardy je podle analytiků meziroční pokles čistých úrokových výnosů bank.

„Rok 2023 byl pro banky na tuzemském trhu méně pozitivnější než rok předchozí. Největším bankám klesla ziskovost v důsledku zrušení úročení povinných minimálních rezerv u České národní banky, a také snížení marže z úroků na vkladech,“ řekl analytik XTB Tomáš Cverna.

Tomuto trendu se podle něj ve čtvrtém čtvrtletí dokázala vyhnout jen ČSOB, které čistá úroková marže vzrostla v důsledku většího poskytnutého objemu hypoteční úvěrů a úvěrů pro korporátní klientelu.

"Bankám klesaly čisté úrokové výnosy, jelikož ČNB již nezvedala sazby. Chyběl tedy pozitivní růstový impuls v podobě dalšího zdražování úvěrů. Místo toho musely banky přijít s atraktivnějším úročením depozit, což vedlo ke ztenčení úrokových marží," uvedl analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Takzvaná windfall tax podle něj tento proces urychlila. "Banky zjednodušeně řečeno poslaly peníze raději klientům s cílem si je do budoucna zaháčkovat," podotkl.

Šest největších bank bude z loňských zisků platit daň z neočekávaných mimořádných zisků. Daňové přiznání za loňský rok k této dani podají až letos. Takzvanou windfall tax schválila vláda jako 60procentní daňovou přirážku za nadměrný zisk. Ten odpovídá rozdílu mezi základem daně a průměrem nákladů základu daně za poslední čtyři roky navýšeného o 20 procent.

Windfall tax byla podle Pfeilera nastavena amatérským způsobem a bylo proto velmi jednoduché její dopad minimalizovat. Výsledný výběr citelně zaostane za původními odhady. Očekává, že za trh půjde od částku nižší než dvě miliardy korun.

Za rok 2023 by největším plátcem této daně měla být Komerční banka s odvedenou sumou asi 400 milionů korun, na kterou již zaplatila zálohu, odhadl Cverna. Odvod z Raiffeisenbank by se mohl pohybovat mezi 200 až 250 milionů korun. ČSOB a Unicredit by pak mohly na windfall tax přispět do rozpočtu desítkami milionů korun. Vzhledem k očekávání poklesu úrokových sazeb a marží z úročených depozit nedává udržení této daně na banky v letošním roce smysl, protože by přinesla ještě méně než za rok 2023, dodal.

Čistý zisk České spořitelny klesl loni o 7,7 procenta na 18,6 miliardy korun. ČSOB v roce 2023 stoupl meziročně o šest procent na 15,4 miliardy korun. Komerční bance se snížil o 11,4 procenta na 15,6 miliardy korun. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala v roce 2023 čistý zisk 10,3 miliardy Kč, což je meziroční nárůst o 23 procent. Monetě loni zisk nepatrně vzrostl o 0,3 procenta na 5,2 miliardy Kč, Raiffeisenbank klesl o 27 procent na 5,5 miliardy korun.