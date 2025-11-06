Předplatné

Nová pětitisícovka ČNB s Masarykem i Michlem. Papalášská nehoráznost, komentuje Kalousek

Česká národní banka

Česká národní banka Zdroj: e15 Miroslav Belančin

sil
Diskuze (1)

Česká národní banka připravuje k 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ) vydání oběžné bankovky v hodnotě 5 000 korun s holografickým přítiskem. Půjde o první použití holografického prvku na české oběžné bankovce. Vedle Tomáše Garrigua Masaryka se na pětitisícovce objeví i současný guvernér ČNB Aleš Michl.

Nový prvek bude na lícní straně bankovky proveden jako fólie s nanoefekty, aplikovaná horkou ražbou. Fólie bude mít stříbrné metalické provedení s barevnými přechody. 

Holografický přítisk ponese:

  • logo „100 let NBČ“ (Národní banky Československé, pozn. aut.), jehož autorem je akademický malíř a autor písma českých bankovek Jan Solpera,
  • QR kód s odkazem na tematické stránky ČNB a portrét T. G. Masaryka,
  • dvě mikrografiky určené k pozorování v mikroskopickém měřítku.

Právě poslední dva prvky vytvářejí symbolický most mezi historií a dneškem. Masarykova mikrografika odkazuje na počátky NBČ v roce 1926. Současnost reprezentuje podobizna současného guvernéra ČNB Aleše Michla

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek tento počin okomentoval jako „papalášskou nehoráznost“. A obává se, že to bude „ostuda“. „Jaká je, proboha, historická paralela mezi Masarykem a Michlem?,“ ptá se Kalousek na X.

Vzhledem k tomu, že české bankovky tradičně nesou portréty osobností, jejichž životní příběh je už uzavřen, půjde o netradiční vizuální setkání dvou epoch – jednoho zakladatele a jednoho úřadujícího představitele. 

Hologram zahrne také řadu optických efektů, například bílý i duhový basreliéf, difrakční efekty, flip/flop kontrastní efekt a nanografiku. 

Holografický prvek na výroční pětitisícovce propojuje začátky centrální banky s dneškem – připomíná roli T. G. Masaryka při vzniku NBČ a zobrazuje i současného guvernéra ČNB Aleše Michla.Holografický prvek na výroční pětitisícovce propojuje začátky centrální banky s dneškem – připomíná roli T. G. Masaryka při vzniku NBČ a zobrazuje i současného guvernéra ČNB Aleše Michla. | Zdroj: cnb.cz

Navazuje na předchozí speciální edice s přítiskem

Nová pětitisícovka naváže na předchozí oběžné bankovky s přítiskem:

  • 2019 – 100 let československé koruny,
  • 2023 – 30 let ČNB a české měny. 

Přítisk nijak nemění výtvarné zpracování bankovky 5 000 Kč (vzor 2023), která zůstává zákonným platidlem. 

Kdy bude dostupná a kde ji vyměnit

Speciální pětitisícovka vychází v rámci „Plánu emise mincí a bankovek v letech 2026–2030“, schváleného v květnu 2024. 

Podle plánu má banka speciální edici vydat na konci března 2026, v období spojeném se vznikem NBČ:

  • 21. března 1926 – ustavující valná hromada NBČ,
  • 1. dubna 1926 – první jednání bankovní rady a zahájení činnosti. 

K dostání bude na pracovištích ČNB v Praze, Hradci Králové, Brně a Ostravě, kde si ji zájemci budou moci vyměnit za jiné české bankovky nebo mince v hodnotě 5 000 korun.

Přesné datum vydání bude oznámeno později. 

Vstoupit do diskuze (1)

Doporučujeme

Články z jiných titulů