Od Čupra odchází klíčový manažer, aby pro Jiřího Šmejce dohlížel na strategii značek PPF | E15.cz

Jeden z nejvlivnějších marketingových stratégů Česka Jakub Petřina, mimo jiné strůjce úspěchu Air Bank, se vrací „domů“. Po osmnáctiměsíční zkušené u Tomáše Čupra, kde koordinoval marketing evropské expanze skupiny Rohlík, se Petřina vrací „na Evropskou“ – tedy do centrály PPF, kde bude dohlížet na rozvoj brandů ve skupině.

Pro Jakuba Petřinu jde doslova o návrat domů. V jednotlivých firmách PPF strávil přes 15 let své kariéry, nejprve na pozici šéfa marketingu společnosti Home Credit, následně na totožné pozici v Air Bank. Až loni přišel překvapivý odchod do rychle expandující skupiny Rohlík. Jak Petřina vzpomíná v rozhovoru pro Reportér, k tomu, aby v PPF zůstal, jej tehdy přemlouval její tehdejší šéf Petr Kellner.

Petřina do „našlápnutého“ Rohlíku přesto odešel – po necelých dvaceti měsících se ale ukázalo, že mu tamní role šéfa marketingu úplně nesedí. „Necítil jsem se tam zcela komfortně,“ připouští marketér exkluzivně pro INFO.CZ. Jak Petřina popisuje, do jeho práce u Tomáše Čupra spadalo do velké míry „nastavování frameworků“ pro jednotlivé trhy skupiny Rohlík, což je agenda, která, diplomaticky řečeno, není vždy úplně kreativní. A právě kreativita a budování značky tak Petřinovi dost možná chyběly.