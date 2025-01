Česká národní banka se může brzy ocitnout v roli největšího bitcoinového investora v Česku. Perspektivně totiž zvažuje nakoupit kryptoměnu v objemu blížícím se dvěma stům miliardám korun. Zároveň by se jako první z vyspělých centrálních bank světa vydala cestou investic do kryptoměn. Postoj ČNB ostře kontrastuje s rétorikou Evropské centrální banky z posledních let, která bitcoin opakovaně označovala za prázdné aktivum bez vnitřní hodnoty. Guvernér Aleš Michl představil svůj plán v rozhovoru pro list Financial Times.

"Ve čtvrtek požádám náš tým, aby dále posoudil potenciální roli bitcoinu v našich rezervách. Nic víc, nic míň," uvedl po rozhovoru Aleš Michl na síti X. Podle něho se bitcoin jeví jako dobrý pro diverzifikaci aktiv centrální banky. Na růstovou dráhu by se podle Michla dostal i bez nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu, což je všeobecně považováno za významnou podporu pro kryptoměny obecně.

„Jde o alternativní investici pro mnoho lidí,“ dodal Michl. I když zároveň uznal „extrémní volatilitu“ bitcoinu a jen omezenou historii kryptoměny, zdůraznil širší zájem investorů o bitcoin od doby, kdy BlackRock a další velcí hráči v loňském roce spustily veřejně obchodované fondy orientované na bitcoin.

Bitcoin tento měsíc, po složení přísahy Trumpem, stoupl na nový rekord, když jeho cena přesáhla hranici 109 tisíc dolarů. Loni se hodnota bitcoinu více než zdvojnásobila díky schválení burzovně obchodovaných fondů americkým regulátorem a naději, že Trump zmírní regulační překážky.

Michl uvedl, že cílem by měl být pětiprocentní podíl bitcoinu v devizových rezervách centrální banky. Ta v jejich rámci nyní drží majetek v hodnotě kolem 140 miliard eur, plánovaný podíl by tak odpovídal hodnotě bitcoinu kolem 175 miliard korun. „Úvahami o investici devizových rezerv do bitcoinu zařadila ČNB Česko mezi země jako Salvador a Bhútán. Více není potřeba dodávat,“ lakonicky komentuje snahu centrální banky hlavní ekonom Deloitte David Marek. Bhútánská centrální banka začala plánovat nákupy bitcoinu v loňském roce, v říjnu pak stanovila očekávanou váhu v portfoliu na dvě až pět procent.

Podle expertů zároveň nebylo třeba tento záměr komunikovat už nyní, a to s ohledem na impuls pro cenu bitcoinu. „Čistě ze strategického pohledu maximalizace hodnoty rezerv by bylo možná vhodnější toto pro Financial Times uvést až po takovém nákupu. Cena bitcoinu je v posledních letech velice citlivá na jakékoli zprávy o míře adopce bitcoinu v širším světě,“ uvádí ekonom Datarunu Petr Bartoň. Zpráva o tom, že standardní centrální banka bude držet bitcoin v oficiálních rezervách v relativně velké váze může podle něho posunout cenu bitcoinu nahoru. „A podle všeho ještě předtím, než jej ČNB skutečně nakoupí,“ dodává Bartoň.

Centrální banky tradičně mají své rezervy v konzervativních aktivech, jako jsou americké státní dluhopisy a další formy vysoce ceněných dluhopisů. Některé mají podíly v akciích, ale téměř žádná se veřejně neodvážila investovat do kryptoměn, upozornil FT.

Michl uvedl, že má „zcela jinou filozofii“, pokud se týká bitcoinu, než jeho kolegové. Podle něj je to tím, že je typický investiční bankéř. ČNB již podle něho vyniká mezi centrálními bankami, protože 22 procent jejího portfolia je v akciích. A Michl chce, aby polovina z toho byla do tří let v amerických akciích, v současnosti je to asi 30 procent.

Historicky velmi skeptická je vůči bitcoinu a kryptoměnovému světu obecně Evropská centrální banka. Podle banky řídící finanční svět eurozóny je hodnota bitcoinu nulová a představuje riziko pro společnost a životní prostředí. Ekosystém jeho obchodů je podle bankéřů navíc živnou půdou pro manipulace s trhem a vytváří prostor pro nekalé jednání.

Podle ECB dále je cena bitcoinu tak vysoko proto, že v rostoucí míře obsluhuje kriminální aktivity, zároveň banka varuje před silně negativními důsledky jeho případného pádu

Guvernér německé Bundesbank Joachim Nagel naopak varoval před riziky investic do kryptoměn a přirovnal bitcoin k „digitálním tulipánům“, což je odkaz na spekulativní bublinu ze 17. století. Představitelé Evropské centrální banky loni napsali, že „spravedlivá hodnota bitcoinu je stále nulová“ a bitcoin není vhodný jako platební prostředek nebo investice.