Bývalý guvernér České národní banky považuje investici centrální banky do bitcoinu za nevhodný výstřelek. „Portfolio centrální banky musí zachovávat relativně vysokou stabilitu své aktuální hodnoty,“ zdůrazňuje Jiří Rusnok. Současný guvernér Aleš Michl představil svůj plán investovat až pět procent devizových rezerv do bitcoinu v rozhovoru pro Financial Times.