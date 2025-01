Guvernér České národní banky Aleš Michl chce investovat miliardy eur z devizových rezerv do bitcoinu , což by byl průlomový krok, který by mohl z ČNB učinit první západní centrální bankou, která drží kryptoměny. „Pan guvernér může chtít být v historii zapsán spíše jako bitcoinový či ‚kryptoguvernér‘ než jako guvernér, který seděl v čele centrální banky při astronomické inflaci,“ vysvětluje Michlův krok v komentáři pro e15 profesor ekonomie Ladislav Krištoufek, který se specializuje na kryptoaktiva.

Až pět procent rezerv do bitcoinu. S tímto návrhem by měl jít guvernér České národní banky Aleš Michl na čtvrteční zasedání bankovní rady. Pro představu: devizové rezervy naší centrální banky jsou aktuálně na úrovni 3,5 bilionu korun, tedy přibližně 150 miliard amerických dolarů. Avizovaných až pět procent tedy reprezentuje zhruba 75 tisíc bitcoinů.

Pro kontext: kryptoměnovou komunitou obdivovaná středoamerická země El Salvador nyní drží přibližně šest tisíc bitcoinů. Česká republika by se tedy stala opravdu světovým lídrem kryptoměn a vůbec první „západní zemí“, která je přijala i institucionálně. Tedy když odhlédneme od zabavených bitcoinů a zaměříme se jen na ty opravdu investiční.

Jak je to pravděpodobné? Osobně bych byl překvapen, kdyby se na tom bankovní rada ČNB shodla. Najde se střední cesta na úrovni jednoho procenta? Možná. I tak by se jednalo o obrovskou sumu a pro mě příjemné překvapení. Zlaté rezervy ČNB jsou přitom aktuálně na úrovni čtyř miliard dolarů, tedy 2,5 procenta rezerv.

Jaká je motivace guvernéra Aleše Michla pro zařazení kryptoměn do rezerv? Proklamovaná diverzifikace portfolia centrální banky je velmi diskutabilní. Ve vědecké literatuře panuje slušný konsenzus, že bitcoin není moc dobrým diverzifikátorem, hedgem (zajištěním) či bezpečným přístavem. Historicky možná, aktuálně je ale silně financializován, a tím silně svázán se zbytkem finančních, hlavně akciových trhů.

Zároveň je třeba připomenout, že bitcoin negeneruje „pasivní příjem“, tedy dividendy či kupóny, podobně jako zlato. Navíc s výrazně vyšším potenciálním výnosem, který jde ale ruku v ruce s výrazně vyšším rizikem. I z toho důvodu si těžko dokážu představit vyšší zastoupení kryptoměny v rezervách, než má aktuálně zlato. Nedávalo by to velký smysl.

Role digitální měny v portfoliu centrální banky by měla být primárně symbolická, marketingová, signalizační směrem k otevřenosti, inovacím, fintechu. Můžeme samozřejmě diskutovat, jestli je rolí centrální banky vysílat signály do světa. Zároveň to není černobílá, striktně pozitivní věc.

Je to pro českou korunu z pohledu investorů riziko? Vzdaluje nás to od diskuzí ohledně společné evropské měny, pokud v tomto kroku zůstaneme osamoceni? Jaká je další strategie? Co to implikuje pro regulaci a dohled? Posouvá nás to nějak v diskuzi o digitálních měnách centrálních bank (CBDC)? Otázek mnoho, motivace nejasná, ale chápu, že pan guvernér může chtít být v historii zapsán spíše jako bitcoinový car či „kryptoguvernér“ než jako guvernér, který seděl v čele centrální banky při astronomické inflaci. Fair enough.

Autor je profesorem na Institutu ekonomických studií FSV UK a prorektorem pro vědeckou a tvůrčí činnost Univerzity Karlovy.