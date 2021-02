PPF podstupuje významná rizika, říká výkonný ředitel Monety Spurný | E15.cz

Skupina PPF přišla s návrhem na sloučení s Moneta Money Bank. Proti transakci se staví fondy Petrus Advisers a Franklin Templeton. Jak jejich obavy vnímáte?

Musíme rozdělit na několik částí, co tito akcionáři vyjadřují. První element je zpochybnění strategické komplementarity Air Bank a společností Home Credit a Zonky ve vztahu k Monetě. Tady je náš pohled zcela jasný: my ten strategický merit vidíme, a to ze dvou pohledů. Za prvé: Air Bank disponuje více než 120 miliardami klientských vkladů. Jsou to vklady domácností a fyzických osob, což je velmi cenné, neboť jako banka chceme dál růst v hypotékách a dalších kategoriích. Na bankách je přitom nejcennější právě likvidita, kterou dokážou shromáždit, protože je to zrcadlo důvěry klientů v instituci. To je první pilíř.

A ty další?

Druhý pilíř je tržní podíl na spotřebním financování, kde jak Air Bank, tak Home Credit a koneckonců i Zonky přidávají dodatečnou hodnotu, která spočívá v konsolidaci tržních podílů na této úrovni. Tady se neshodujeme s některými z akcionářů. Když se podíváte na ziskovost českých bank a to, jak se bankovní trh chová, tak si myslím, že konsolidace trhu má velké opodstatnění.

Třetí pilíř, proč má potenciální transakce smysl, je, že bychom získali další milion klientů do Monety, takže banka by disponovala více než dvěma miliony klientů. Mnohem důležitější je však to, že Air Bank je bankou pro mladé lidi, kde je zcela logické počítat s tím, že budou mít během života potřeby, které budou chtít financovat, ať už formou hypotéky nebo jiným úvěrem. Je tam proto nesmírně velký potenciál pro křížový prodej a růst banky na základě vlastního klientského kmene místo toho, abychom se za drahé marketingové a jiné náklady snažili získat klienty v rámci konkurenčního boje.

Co by to pro Monetu znamenalo?

Pod uvedenými pilíři je základna toho, že kdybychom byli schopni získat dalších pět procent na ziskovosti bankovního sektoru, tak, vyjádřeno v číslech roku 2019, by to znamenalo 4,5 miliardy korun čistého zisku do Monety. Zároveň bychom více diverzifikovali klientskou a produktovou základnu banky a na spojené entitě by podíl retailových aktivit dosáhl více než 75 procent. A retailové bankovnictví je nesporně ziskovější než jakýkoli jiný segment. To znamená, že bychom byli schopní získat vyšší míru ziskovosti. Tudíž myšlenka má nesporně merit.

Řada expertů vidí synergie a podstatu transakce, ale považují výměnný poměr aktiv za nevýhodný pro Monetu.

To jsme já ani představenstvo banky nikdy neřekli. My říkáme, že potřebujeme čas na to, abychom zvážili akvizici, abychom udělali hloubkovou kontrolu a postavili model, na kterém se podíváme, zda je transakce pro naše akcionáře atraktivní z hlediska hodnoty.

Už jednou transakce ztroskotala na vysoké ceně za finanční aktiva skupiny PPF. Nemůže transakce opět ztroskotat na vysoké ceně, kterou požaduje PPF?

Nevím, k jaké situaci dojde, všichni však do toho vstupujeme s pevnou vírou, že se podaří postavit banku, která má bilanci přes 500 miliard korun a má více než deset procent zisku na českém bankovním sektoru. V kontextu této strategie rovněž získá významné úspory z rozsahu.

Myslím, že nemá cenu spekulovat o ceně a jak to dopadne, ale spíše se zaměřit na to, abychom takovouto transformaci strukturovali tak, aby byla atraktivní nejen pro PPF, ale pro všechny akcionáře. Chceme se také zaměřit na to, aby banka zůstala obchodovaná na trhu a vytvářela hodnotu pro všechny investory. Pevně věřím, že se nám to podaří, protože se na to ani jinak dívat nemohu.