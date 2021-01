Akcionáři Monety odmítají navrhovanou transakci s PPF | E15.cz

Fond uvedl, že nabídka je bez podstaty a vysnili si ji výkonný ředitel Monety Tomáš Spurný a majitel PPF Petr Kellner. „Jsme znepokojeni, že transakce je předkládána víceméně stejná jako byl neúspěšný návrh z roku 2018 jen v nových šatech,” uvádí prezentace fondu, kterou má deník E15 k dispozici. Název dokumentu zní Otrávená nabídka na záchranu bankovních aktivit PPF Group. Petrus Advisory doporučuje akcionářům, aby nabídku Kellnerovy skupiny odmítli.

Skupina PPF by chtěla spojit své finanční společnosti Air Bank, Benxy (provozuje pod značkou Zonky půjčování peer-to-peer) a český a slovenský Home Credit s bankovním domem Moneta Money Bank. Podobný návrh z roku 2018 neuspěl.

Nyní chce ale PPF osladit nabídku drobným akcionářům, kterým nabízí odkup akcií za cenu 80 korun za kus. Cena na burze je přitom nyní o deset korun níže. PPF tak chce koupit až pětinu akcií Monety, přičemž odkup deseti procent závisí na souhlasu České národní banky.

Stejně jako před třemi lety je kamenem úrazu ocenění Monety a finančních společností PPF. Moneta je podle fondu Petrus Advisory ohodnocena ve výši 1,55 násobku vlastního kapitálu, zatímco majetek aktiv PPF na úrovni 2,45 násobku vlastního kapitálu. „Nabídka odkupu ve výši 80 korun mi přijde férová. Druhá část transakce je podle veřejných informací minimálně dvakrát předražená,“ hodnotí návrh šéf investiční společnosti Hartenberg Capital Jozef Janov, který privátně investoval do akcií Monety.

Druhou část transakce vnímá jako problematickou rovněž portfolio manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler. „Ve výsledné entitě budou mít aktiva Monety váhu 60,3 procenta, aktiva skupiny Airbank 39,7 procenta. Výsledkem takového mixu je nadmíru optimistická valuace aktiv skupiny Airbank,“ dodává Pfeiler. Transakce by podle něj dávala strategický smysl, avšak za jiného konverzního poměru - tedy při nižší valuaci aktiv Airbank.

Podobně se vyjadřují i další experti. „Smysl to dává, jsou tam synergie, kam se podíváte, ale jde o ceny,“ uvádí přední pražský bankéř, který si nepřál být jmenován. Podle něj by obě skupiny ušetřily náklady na byznys spotřebitelských úvěrů. Příznivý dopad by ale akcionáři nemuseli poznat kvůli vysoké ceně aktiv PPF.

Britský fond navíc upozorňuje, že služba Zonky je dlouhodobě ztrátová a Air Bank pak má polovinu svého čistého úrokového příjmu z půjček pro další firmy ze skupiny PPF.

Vzhledem k recesi se bude navíc zhoršovat kvalita spotřebitelských úvěrů v portfoliu Home Credit. „Nemá kupce na Home Credit a Air Bank, kde to funguje na propojení s PPF,“ uvádí motiv současné transakce finačník, který si nepřál být jmenován.

Pokud transakci schválí akcionáři, tak Kellnerova skupina získá v Monetě kontrolní podíl. K odkupu se má představenstvo Monety vyjádřit do 29. ledna.