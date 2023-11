Představujeme nový přehled inspirativních žen světa financí #FinŽeny | e15.cz

Nejnovější výstup projektu #FinŽeny je oceněním žen, které nejsou vždy v záři reflektorů, přesto patří ke klíčovým osobnostem, jejich přínos finančnímu odvětví je inspirativní. „Jde o ženy, které jsou uznávané ve svých organizacích a zároveň pomáhají kultivovat finanční segment u nás. Všechny zařazené expertky jsou jedinečné v tom, jak pojímají svou agendu, jaký za sebou mají track record a jakou inspirací jsou pro své okolí,“ uvádí Jaroslav Kramer z pořadatelské agentury Cover Story. Druhý ročník přehledu doplňuje dřívější uvedení osmdesátky z dlouhodobě nejviditelnějších žen ve financích do Síně slávy. „Obě aktivity se doplňují a díky nim nabízí projekt #FinŽeny ucelený pohled na ženskou stopu ve finančnictví,“ dodává Jaroslav Kramer.

Exkluzivní seznam je seřazen abecedně

Přehled v PDF si můžete stáhnout zde

V druhém ročníku přehledu jsou zástupkyně více než sedmi desítek firem a organizací. Nově jsou v přehledu nejen expertky z finančních institucí, fintech či poradenského světa, ale také finanční ředitelky. „Nechybí zástupkyně devíti z největších bank nebo sedmi největších pojišťoven. Opět jsme zařadili také zástupkyně menších firem, asociací nebo klíčových poradenských firem,“ doplňuje Jaroslav Kramer s tím, že své expertky mají v přehledu také největší advokátní kanceláře u nás nebo významné investiční společnosti. „Díky rozšíření přehledu o finanční ředitelky a finanční manažerky z dalších segmentů se v přehledu nově objevují také výjimečná jména ze společností Unilever, Publicis Grupe, Eurowag nebo Niceboy,“ přibližuje Jaroslav Kramer.

Spojil se celý trh

Na přípravě druhého ročníku přehledu 131 inspirativních žen ve financích s pořadateli spolupracovaly samotné finanční instituce. „Opět se povedlo sestavit přehled, který je unikátní zejména počtem zapojených společností a organizací. Pro letošní rok jsme také spustili online nominace, díky kterým nám dorazilo více než sto tipů. Bez těchto podkladů by podobný přehled nevznikl,“ říká Jaroslav Kramer.

Výrazné zapojení většiny finančního segmentu, mnohdy na úrovni představenstev, podle pořadatelů poukazuje na to, že podpora diverzity je pro většinu hráčů na trhu zásadní. „Ostatně to potvrzuje nejenom více než 300 expertek, které jsme za dobu působení projektu #FinŽeny zařadily do našich přehledů a na projektu se aktivně podílí, ale také nedávná debata s šesticí generálních ředitelů největších bank a pojišťoven, která se věnovala zapojení žen do nejvyššího vedení finančních institucí u nás,“ zmiňuje Jaroslav Kramer.

Elitně obsazený rozvojový program

Přehled podle organizátorů slouží jako platforma pro zviditelnění zajímavých a mnohdy neobjevených příběhů. Současně je na něj navázaný speciální roční rozvojový program Fóra #FinŽen, ve kterém mohou expertky sdílet své zkušenosti a společně se rozvíjet. V programu působí jako facilitátorky, které zastřešují skupiny inspirativních manažerek, jedny z nejvlivnějších žen u nás. „Jde například Michaelu Bauer z představenstva ČSOB, vedoucí společnosti EY v Česku Martinu Kneiflovou nebo investorku Dianu Rádl Rogerovou,“ říká Jaroslav Kramer.

Řady facilitátorkek pro příští rok rozšíří třeba podnikatelka a filantropka Ivana Tykač, členka představenstva společnosti ČEZ Michaela Chaloupková, Andrea Leskovská z představenstva Generali České pojišťovny nebo Lucie Urválková z představenstva pojišťovny Uniqa.

„Inspirativní ženy z financí si do svých skupin vezmou také šéfka RSM Monika Marečková, Yvona Tošnerová z představenstva Raiffeisen stavení spořitelny, partnerka KPMG Eva Bláhová, elitní HR topmanažerka Renata Mrázová nebo výkonná ředitelka pro transakční a platební služby Komerční banky Jana Švábenská,“ doplňuje výčet facilitátorek Jaroslav Kramer.

V přehledu vedou pozice spojené s regulatorikou i auditem

Přehled řadí úspěšné ženy ve financích do deseti kategorií. Oproti loňskému vydání pořadatelé přidali tři nové oblasti – Audit, daně a účetnictví; dále Investice a Leadership. V první ze zmiňovaných oblastí je zařazeno třiadvacet expertek. A to nejen z předních bank a pojišťoven, ale také poradenských firem jako jsou Deloitte, KPMG, RSM nebo Mazars. Stejný počet zařazených dam hlásí také kategorie regulatorika, risk a právo.

Čtyři expertky patří k oblasti datové analytiky a výpočtu. Jde o zástupkyně zajišťovny VIG RE, Moneta Money Bank nebo poradenské společnosti EY. O jednu expertku více má kategorie technologie, IT a kyberbezpečnost, a to z pojišťoven Kooperativa, Generali CEE Holding a NN nebo společností Amundi a Partners. Sedm expertek z přehledu se věnuje vývoji produktů a inovacím. Jde zejména o zástupkyně bank – České spořitelny, UniCredit Bank, Raiffeisenbank nebo Fio banky.

V nově zařazené kategorii investic figurují zástupkyně Wood & Company, Credo Ventures, J&T Ventures nebo například RSJ. Silné zastoupení v přehledu má oblast „čtyř P“ – tedy People, Process, Policy & Planet, souhrnně označované jako Idea makers. Dvanáctka dam zde působí napříč celým finančním trhem. Své zástupkyně v těchto oblastech mají například VISA, Česká podnikatelská pojišťovna, Allianz nebo PwC. V další z nových kategorií, leadership, jsou zařazeny expertky například ze Swiss Life Select Reality, Fondee, Renomie, Air Bank nebo Mastercard.

Další z oblastí, na kterou se projekt #FinŽeny zaměřuje, je klientský servis a sales. V té je zařazeno devatenáct manažerek, například z ČSOB nebo společnosti Essox. Sedmnáct expertek se věnuje ekonomické analytice a finančnímu řízení. Mezi nimi jsou třeba zástupkyně Rockaway, Czechoslovak Capital Partners, Invia Group nebo Europ Assistance.

Projekt pro všechny ženy ve financích

Počet zařazených dam v přehledu odkazuje na první ženské gymnázium Minerva, od jehož založení v době vzniku projektu #FinŽeny uplynulo 131 let. Výčet navazuje na Síň slávy projektu #FinŽeny, kam organizátoři zařadili již celkem 80 bankéřek, pojistných expertek, ekonomek, manažerek a dalších dlouhodobě vlivných žen sektoru financí v Česku.

Projekt #FinŽeny je určen všem ženám působícím ve finančnictví bez ohledu na to, zda jsou na vysokých manažerských či juniorních postech. Aktivitu zastřešuje obsahová agentura Cover Story ve spolupráci s největšími finančními institucemi na českém trhu. Generálním partnerem projektu je Generali Česká pojišťovna.