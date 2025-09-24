Překvapení se nekonalo. ČNB nechala základní úrokovou sazbu beze změny
Bankovní rada České národní banky ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Finanční trh stabilitu sazby očekával, analytici to zdůvodňovali přetrvávajícími inflačními tlaky v ekonomice. Na současné úrovni je základní úroková sazba od počátku května.
Bankovní rada nechala beze změny také lombardní a diskontní úrokovou sazbu. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, zůstala 4,5 procenta. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, bankovní rada ponechala na 2,5 procenta.
ČNB v době inflační vlny držela základní úrokovou sazbu na sedmi procentech, snižovat ji začala v prosinci 2023. Zatím k poslednímu uvolnění měnové politiky sáhla bankovní rada v květnu, kdy snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na současnou úroveň.
Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.
Rozhodnutí ČNB zachovat sazbu trh čekal
Rozhodnutí bankovní rady České národní banky (ČNB) zachovat základní úrokovou sazbu na 3,5 procenta je v souladu s očekáváním na finančním trhu. Shodli se na tom analytici. Na současné úrovni by podle nich úrokové sazby měly setrvat po delší dobu.
Přetrvávající cenové tlaky ve službách a v sektoru nemovitostí, a silný růst mezd vykázaný v letošním druhou čtvrtletí, vedou ČNB k opatrnosti, doplnil analytik Generali Investments Radomír Jáč. ČNB zahájila cyklus snižování úroků v prosinci 2023 a z výroků představitelů bankovní rady lze podle něj usuzovat, že tento cyklus uvolňování měnové politiky již skončil.
Očekávané zachování sazeb ČNB podle hypoteční specialistky FinGO Jany Vaisové znamená, že hypoteční sazby a měsíční splátky zůstanou poměrně stabilní, bez výraznějšího zlevnění. Rozhodnutí ČNB má na hypoteční úvěry minimální dopad, uvedl analytik OVB Vojtěch Šmajer. Spořicí účty podle něj dál mírně zlevňují. U depozitních produktů je totiž konkurence výrazně nižší. Klienti s vklady zpravidla nemění banku kvůli rozdílu několika desetin procentního bodu. Proto úrokové sazby na nových spořicích účtech nadále mírně klesají, i když repo sazba zůstává beze změny, podotkl.
Koruna nereagovala
Koruna se po zveřejnění rozhodnutí prakticky nepohnula a k euru se obchoduje na úrovni 24,26 Kč/EUR, uveda analytik XTB Tomáš Cverna. Dolar je možné nakoupit za 20,64 Kč/USD. To podle něj odpovídá úrovním z první poloviny roku 2021.
„Šlo o očekávaný výstup, proto prvotní reakce koruny nebyla nikterak výrazná,“ řekl ekonom Portu Jan Berka. Trh si je podle něj vědom toho, že centrální banka pracuje v prostředí převahy proinflačních rizik, která sráží pravděpodobnost snížení sazeb v podstatě na nulu.
VIDEO: Nejdůležitější u investování je odhodlat se začít. Vyplatí se to i s tisícovkou, radí Kubín z Amundi v pořadu FLOW