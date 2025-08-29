Zmrazí ČNB zdražování bytů? V zásobníku má i mocné nástroje, dozrává čas je odjistit
Cenový boom tuzemských bytů roztáčí inflaci. Ve zkratce platí rovnice, že každá tři procenta, o která zdraží nemovitosti, přiloží ke zvyšování cen desetinu procentního bodu. Inflace je letos s výjimkou jediného měsíce nad dvouprocentním cílem České národní banky a právě zkrocení realitního živlu by přistání na cíl vydatně pomohlo. Co na to centrální bankéři? Zasáhnou?
Čtyři z dvanácti příspěvků na čnBlogu, tedy oficiálním blogu České národní banky, se během posledních tří měsíců týkaly vývoje cen nemovitostí a hypotečního trhu. Naznačuje to intenzitu, s jakou téma živelného zdražování bytů rezonuje v křeslech tvůrců domácí měnové politiky stanovujících nákladnost tuzemských půjček. Centrální bankéři mají přitom hned několik nástrojů, jak realitní trh zchladit. Škála přitom sahá od mírných a nepřímých nástrojů po opatření s charakterem záchranné brzdy.
„Inflace se zvýšila na 2,9 procenta a růst cen služeb dosáhl pěti procent. To je příliš vysoké tempo, které podporují vyšší ceny nemovitostí,“ uváděl v polovině prázdnin na adresu červnové inflace pro agenturu Reuters radní ČNB Jakub Seidler.
Takzvané realizované ceny bytů, tedy částky, za které se nemovitosti reálně prodaly, vzrostly v prvním kvartálu meziročně o 15,8 procenta, tedy nejrychlejším tempem od poloviny roku 2022. Po dosazení do výše zmíněné rovnice, jejíž výpočet pochází z dílny centrální banky, by takové tempo růstu cen nemovitostí zvyšovalo celkovou inflaci o půl procentního bodu. To v českém prostředí aktuálně znamená takřka o pětinu vyšší inflaci oproti situaci stagnujícího realitního trhu.
„Růst cen nemovitostí je nepochybně jedním z důvodů, proč setrvává celková inflace nad cílem ČNB,“ říká ekonom UniCredit banky Pavel Sobíšek. Základním dopadem rychle rostoucího realitního trhu podle něho je a bude „zbytečně“ vyšší nákladnost úvěrů a půjček pro celou ekonomiku.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!