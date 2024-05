Skupina PPF se zbavuje posledních aktiv v Rusku a otevírá vnitřní diskuzi o expanzi do Ameriky. Impérium rodiny Renáty Kellnerové současně vede rozhovory o prodeji byznysu v Číně i Kazachstánu. Kroky skupiny odrážejí základní prioritu PPF, kterou je přesun podnikání z východních trhů do vyspělých západních ekonomik na pozadí trendu deglobalizace a zhoršujícího se geopolitického klimatu. Šéf skupiny PPF Jiří Šmejc to uvedl na úterní tiskové snídani u příležitosti publikace loňských výsledků. Horkou byznysovou kartou má být přitom pro skupinu domácí Air Bank, se kterou chce PPF porazit dosud největší retailovou banku v tuzemsku, Českou spořitelnu.

„Položili jsme si otázku, jakou část portfolia diverzifikovat do Spojených států,“ uvedl Jiří Šmejc s tím, že tento směr investičních úvah je teprve na svém počátku. „Spojené státy mají svá specifika. Do některých odvětví, jako jsou třeba nemovitosti, můžeme jít sami. Jinde, například do projektů orientovaných na retail, bychom se pouštěli s partnery,“ dodal Šmejc.

Pokud jde o měřítko případných budoucích investic, PPF se podle Šmejce hodlá držet zásad skupiny, že v případě akvizice má ambici získat nad firmou kontrolu, anebo přinejmenším významný podíl zajišťující u akcionářského stolu silný hlas.

Prozatím PPF pomalu zavírá dveře za velkými východními trhy. „V Číně vedeme momentálně rozhovory o prodeji tamního byznysu Home Creditu. Máme zde konkrétního zájemce, celý proces je ale extrémně administrativně náročný a závislý na tamním regulátorovi,“ zdůrazňuje šéf skupiny.

Rozhovory vede PPF i o odchodu z Kazachstánu, byť se tamní půjčkový byznys skupině daří. Prodej kazašského byznysu nicméně není v takové fázi rozpracovanosti jako v Číně a skupina zde zatím nemá konkrétního vážného zájemce. Mezitím PPF doprodává poslední majetek v Rusku, kde aktuálně čeká na svolení regulátora s prodejem životní pojišťovny. „V Rusku se ukazuje, že náš spěch s odchodem ze země byl oprávněný, jelikož zbavit se tamních aktiv je stále obtížnější,“ tvrdí Šmejc.

Současné jedničky a možné přírůstky

Dominantním kanálem výdělků byly pro skupinu finanční služby, ze kterých PPF vygenerovala přes pět set milionů eur. „Air Bank má obrovský růstový potenciál a má na to, aby byla na počet transakcí retailových klientů větší než Česká spořitelna,“ zdůraznil Šmejc s tím, že už nyní mají finanční společnosti ze skupiny orientované na retail dvouciferný procentuální podíl na trhu hotovostních půjček obyvatelstva i na platebních transakcích. „Air Bank s Home Creditem a se Zonky už má dneska pětadvacetprocentní podíl na hotovostních úvěrech v ČR,“ připomíná Šmejc.

Krom toho skupina PPF vyhlíží další potenciální pilíře svého byznysu. Teoreticky by mohla jeden takový podle Šmejce odstartovat loňská akvizice jihoafrického výrobce luxusních katamaránů Robertson & Caine. „Momentálně dokupujeme další drobnější hráče z branže,“ přibližuje Šmejc. Obor je podle něho pro firmu atraktivní, nicméně aby se stal v rámci byznysového portfolia skupiny zásadním, muselo by dojít k dalším větším akvizicím.

„Jde o velmi rozdrobené odvětví, kde se dá udělat ještě třeba čtyři až pět akvizic, i když neříkám, že to uděláme. Abychom o tom mluvili jako o dalším pilíři, tak byl takový byznys musel mít velikost kolem půldruhé miliardy eur,“ dodává Šmejc s tím, že návratnost investice Robertson & Caine je v současnosti „extrémní.“

Příjemný bonus z Monety

Vítaným „přivýdělkem“ je pro PPF dividenda z bezmála třicetiprocentního podílu v bance Moneta Money Bank, který skupina drží prostřednictvím své dceřiné společnosti Tanemo. „Platí to, co jsem říkal o Monetě loni. Je to stabilní banka a my jsme spokojeni s jejím dividendovým výnosem. Kdyby přišla neodolatelná nabídka k prodeji, tak bychom ji samozřejmě zvážili, ale nemáme problém v Monetě zůstat v naší současné pozici. S její výnosností jsme spokojeni,“ říká Šmejc.

Moneta z loňského zisku vyplatí devět korun na akcii, což pro PPF vzhledem k jejímu podílu v bance znamená příjem kolem 1,38 miliardy korun. Jen o něco menší, bezmála dvaadvacetiprocentní podíl vlastní PPF po prosincovém přikoupení pětiprocentního balíku akcií ve společnosti InPost, evropském provozovateli výdejních schránek pro e-commerce. „Věděli jsme, že chceme InPost a že půjde o relativně velký výdaj, proto jsme se kupříkladu svého času přestali zajímat o domácí Zásilkovnu,“ přiblížil Šmejc.

Velmi vydařený rok

Skupina PPF publikovala v úterý své výsledky za loňský rok, podle nichž zvýšila své zisky oproti roku 2022 o bezmála 800 procent na 1,449 miliardy eur, tedy v přepočtu zhruba 35,9 miliardy korun. Předloni PPF vydělala 164 milionů eur, tedy kolem čtyř miliard korun. Většího zisku dosáhla PPF pouze za rok 2008, kdy uskutečnila transakci s italskou pojišťovnou Generali.

Na mimořádném výsledku za rok 2023 se podílely jak telekomunikační společnosti, tak i banky a televize na všech trzích, kde PPF působí. Pozitivní roli sehrály podle PPF i jednorázové příjmy z prodeje filipínského a indonéského Home Creditu. Aktiva PPF stoupla o devět procent na 43,5 miliardy eur, tedy v přepočtu zhruba 1,1 bilionu korun.