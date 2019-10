Půjčky bez doložení příjmů a bez registru již nejsou možné | E15.cz

Pro řadu lidí jsou půjčky velmi lákavé. Jedná se totiž zdánlivě o zajímavý způsob, jak získat peníze bez práce. Někteří lidé si však neuvědomují, že poté je potřeba vydělat na splátky. V opačném případě to může znamenat uvrhnutí do dluhové pasti, sociální úpadek a řadu dalších problémů. Pokud si rizika půjčování peněz uvědomujete, pravděpodobně jste ekonomicky dostatečně zdatní. Půjčka nemusí být nutně špatné řešení, ale je třeba vědět, kdy má a kdy nemá smysl si ji vzít a umět si spočítat její výhodnost.

Vyšší ochrana klientů

Protože ne všichni lidé mají ekonomické vzdělání nebo aspoň ekonomické myšlení a dostatečnou finanční gramotnost, zejména v minulosti vznikalo obrovské množství situací, kdy se některé společnosti přiživovaly na finanční tísni méně finančně gramotných klientů. Například jim poskytovaly půjčky, i když bylo zřejmé, že je klient je není schopen splatit. Následně jej samozřejmě čekala exekuce. To se do značné míry změnilo novými přísnějšími podmínkami poskytování půjček, kdy už prakticky není možná klasická půjčka bez dokládání příjmů. Naprosto každá finanční instituce, a to i ta nebankovní, dnes totiž musí posuzovat bonitu klienta. Je zde také povinnost nahlížet do registrů dlužníků. V těchto registrech se vyskytují záznamy o tom, kde má klient nějaké dluhy a jaké má další úvěrové produkty, jako kupříkladu kreditní karty. Pokud má klient problémy se splácením některého z úvěrových produktů, finanční instituce si to zjistí.

Pročištění trhu s poskytovateli půjček

Z trhu s úvěrovými produkty tak zmizely společnosti, jejichž jednání bylo vůči klientům vyloženě neférové. Stále je však potřeba dávat si pozor na výhodnost konkrétních půjček, protože ačkoliv dnes třeba svorně nahlížejí do registrů dlužníků bankovní i nebankovní společnosti, posuzování údajů je do značné míry na nich. Zejména nebankovní společnosti bývají samozřejmě často benevolentnější k drobným prohřeškům a na půjčku pak může dosáhnout i klient s nějakým drobným škraloupem.

Větší benevolence bývá u nižších částek

Vyšší benevolenci lze u některých nebankovních společností předpokládat především s ohledem na poskytování menších finančních prostředků. V tomto ohledu se to týká zejména rychlých půjček, označovaných někdy také jako půjčky ihned, a takzvaných mikropůjček. Zde si půjčujete zpravidla pouze několik tisíc korun. Typické pro tyto půjčky je nicméně například také:

· Krátká doba splatnosti

· Vysoké sankce za nesplácení

Proto je potřeba si sjednání takové půjčky vždy pořádně rozmyslet. Mezi rychlé půjčky lze označit také řadu úvěrových produktů, kde se vyplácí klientovi hotovost. Je to jeden z typických produktů nebankovních společností. Jedná se o půjčky v hotovosti na ruku, které jsou oblíbené zejména u těch klientů, kteří raději disponují hotovostí a nechtějí vybírat finanční obnos z bankomatu. Také zde je potřeba brát zvýšený zřetel na výhodnost takové půjčky.

Jaké máme registry dlužníků?

Ačkoliv současnosti již nejsou půjčky bez nahlížení do registru dlužníků možné, stále je vyhledává velké množství lidí. Je to zejména z toho důvodu, že dobře vědí, že mají v některém z registrů negativní záznamy. Půjčky bez registrů sice dnes již možné nejsou, ale není pravidlem, že každá společnost nahlíží úplně do všech registrů. Je tedy možné, že u některých společností může být váš případný záznam v registru přehlídnut. Mezi hlavní registry dlužníků patří:

· SOLUS

· NRKI

· BRKI

První jmenovaný je tím nejpoužívanějším registrem. Objevují se zde především dluhy z oblastí jako je bankovnictví, nebankovní sektor, ale také třeba telekomunikace a distribuce energií. V registru NRKI se pak nacházejí informace o dluzích v nebankovním sektoru. U registru BRKI to jsou zase informace související s bonitou a důvěryhodností klientů v rámci bankovního sektoru.