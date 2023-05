Dostupnější hypotéky: část vedení ČNB připouští mírnější pravidla | e15.cz

Hypotéka se může stát letos dostupnější, aniž by rostly příjmy, anebo padaly ceny nemovitostí. Větší šanci dosáhnout na úvěr na bydlení a rozhýbat hypoteční trh může totiž případné uvolnění úvěrových ukazatelů limitujících výši maximální měsíční splátky, anebo třeba podíl nutných vlastních úspor pro nákup nemovitosti. Zejména idea rozvolnit strop měsíční splátky půjček včetně hypoték přitom nachází opatrnou podporu hned u několika radních České národní banky. Bankéři centrální banky o úvěrových stropech rozhodnou počátkem června.

„Úvěrové ukazatele se vrátily do hry v loňském roce a zároveň s tím došlo k růstu úroků. Dohromady to mělo na hypoteční trh drtivý dopad, platí to především o ukazateli DSTI limitujícímu výši měsíční splátky v závislosti na příjmech,“ uvedl v rozhovoru pro E15 radní ČNB Jan Kubíček.

Současné nastavení ukazatele limitující měsíční splátky půjček 45 procentům čisté mzdy je podle něho poměrně přísné. „Dokážu si představit jeho zvolnění řádově o pět procentních bodů,“ dodal Kubíček. Prostor k diskuzi o nastavení ukazatelů avizoval v závěru dubna na semináři v Senátu i viceguvernér Jan Frajt.

„Souhlasím s uvolňováním limitů pro mladé do 36 let, což jsme ostatně prosazovali už v národní rozpočtové radě. Nicméně finanční stabilita je o tom, aby se hypotéky nekazily a banky zůstaly zdravé,“ uvedla na květnovém setkání se studenty Vysoké školy ekonomické radní ČNB Eva Zamrazilová.

Jak uvádí poslední dostupné statistiky ČNB, v předvečer znovuzavedení ukazatele v dubnu loňského roku vydávalo v Česku mezi 45 a 50 procenty svých čistých příjmů na úvěrové splátky zhruba patnáct procent dlužníků. Právě tuto část trhu by případné zvýšení stropu pro měsíční úvěrové splátky vrátilo do hry o půjčky včetně hypoték.

„Debata ohledně rozvolnění některých úvěrových ukazatelů, zejména pak měsíční splátky v poměru k příjmům, je spíše zbožným přáním bank a realitních zprostředkovatelů, kteří po rozvolnění volají jako po kompenzaci vysokých úrokových sazeb,“ uvádí konzultant společnosti 4fin David Krůta.

Uvolnění tohoto klíčového úvěrového ukazatele by podle něho vedlo k větší průchodnosti úvěrů a tím i ke zvýšení prodejů nemovitostí. „Snahou v současnosti probíhající odborné diskuze na toto téma je ukázat, že i průměrná rodina s dostatečnými příjmy nemůže díky těmto limitům získat hypoteční úvěr,“ zdůrazňuje obchodní ředitel společnosti Partners Jan Brejl.

Při současné průměrné republikové hrubé mzdě kolem 42,5 tisíce korun představuje ukazatel DSTI stopku pro hypotéku s měsíční splátkou převyšující zhruba částku 16 tisíc korun měsíčně. Poradci připomínají, že strop je limitující především v případě domácností s vyššími příjmy. „Pokud má rodina příjem sto tisíc korun, na splátky úvěrů může vynaložit maximálně padesát a zároveň si nemůže půjčit více než 9,5 milionu, přestože by zvládla splácet i vyšší úvěr,“ připomíná Brejl.

Argumentem pro rozvolnění může být vzorné splácení českých hypoték. Jak uvádějí statistiky regulátora, ke konci března tuzemské banky evidovaly jen 0,57 procenta objemu hypoték. Lépe Češi nespláceli přinejmenším od roku 2002, odkdy ČNB publikuje tyto statistiky.

Jak zároveň ekonomové zdůrazňují, úvěrové ukazatele se zaváděly primárně jako prevence splátkového šoku vlivem růstu úrokových sazeb. Většina trhu se nicméně shoduje, že výše už v Česku sazby nepůjdou, perspektivně tedy může podíl splátek hypoték na příjmech spíše klesat.

V době svého zavedení měly ukazatele podle ekonomů přifouknout polštář obezřetnosti bankovního byznysu. Po pandemické pauze byly ukazatele znovuobnoveny v roce 2022 v reakci na výrazně zvýšené podíly úvěrů s vysoce rizikovými charakteristikami.