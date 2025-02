Zdálo se to nejdříve jako šikanózní požadavek. Vídeňský byznysmen Stephan Zöchling, o kterém se v kuloárech mluvilo jako o důvěrníkovi ruského oligarchy Olega Děripasky, loni v půli června nečekaně uhodil pěstí do stolu insolvenční správkyně české Sberbank Jiřiny Lužové a zažádal o více než sto padesát milionů korun. Hypoteticky na to mohl mít právo, byl totiž jediným formálním vlastníkem českého byznysu padlé ruské banky. O miliony se tehdy cítil být ošizen a svou pohledávku nakonec dokázal letos v lednu přece jenom zpeněžit. Skoupili ji mystičtí čeští finančníci, o kterých není ani po dlouhých letech fungování v byznysu jasně patrné, pro koho na domácím trhu vlastně pracují, a dokonce ani komu patří.