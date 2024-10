Už odmalička jsem měl k matematice neobyčejný vztah. S každou rovnicí, kterou jsem zvládl, jsem měl pocit, že se mi otevírá svět, v němž si mohu spočítat svou budoucnost. Moji rodiče mě vždy podporovali v tom, abych poctivě pracoval a byl čestný, a to v mém v životě hrálo ohromnou roli. Vyrůstal jsem vedle svého slavnějšího bratra Dominika, který se stal známým tenistou, a tak jsem se snažil najít svou vlastní cestu.

Po ukončení studií jsem se rozhodl zaměřit se na finanční management. Mým prvním zaměstnáním byla pozice v obchodní firmě s cennými papíry. Ačkoli jsem do této sféry vcházel s nadějí a nadšením, brzy mi došlo, že realita je mnohem složitější. Zjistil jsem, že firma, v níž pracuji, mnohem více profitovala z poplatků, než aby skutečně pomáhala klientům dosáhnout jejich cílů. Každý den se mě moji přátelé ptali, do čeho by měli investovat. Srdce mi krvácelo, protože jsem věděl, že jejich investice by měly být úspěšné, ale my jsme neměli k dispozici produkty, které by splnily jejich očekávání.

Po jisté době jsem pocítil frustraci. Měl jsem pocit, že jsem ve slepé uličce – měl jsem dobrou mzdu, ale nedokázal jsem se ztotožnit s přístupem, který odráží jen byznys. Pak se stalo něco, co mi obrátilo život naruby. Diagnóza rakoviny. Čas, který jsem strávil v onkologickém ústavu, mi otevřel oči. Byl jsem jedním z nejmladších pacientů, a přestože jsem měl vysokou šanci na vyléčení, pohled na trpící lidi mě hluboce zasáhl. Ten zážitek ve mně probudil nový pocit, touhu být na svou práci hrdý a vyhnout se stresu.