UBS se kvůli fúzi s Credit Suisse chystá propustit 30 tisíc lidí | e15.cz

Credit Suisse se před třemi měsíci vyhnula zániku. Mohla se stát jednou z obětí bankovní krize, po týdnech jednání ji ovšem za 73 miliard korun vykoupil její největší konkurent UBS. Ten se nyní snaží nově vzniklou obří finanční instituci o 120 tisících zaměstnanců stabilizovat.

Propouštění v Credit Suisse by se podle informací agentury Bloomberg mělo týkat zejména poboček v Londýně, New Yorku a některých asijských zemích. Zaměstnancům vedení firmy oznámilo, že letos mohou čekat tři vlny propouštění, z nichž první by měla skončit na konci července, druhá v září a závěrečné kolo škrtů má nastat v říjnu. V minulosti vedení UBS uvedlo, že plánuje ušetřit na nákladech na pracovní sílu v následujících letech šest miliard dolarů.

To znamená, že ze 120 tisíc zaměstnanců přijde o práci až 35 tisíc lidí. Integrace obou společnosti jde ovšem „velmi dobře“, uvedl šéf UBS Sergio Ermotti tento týden. Rozhodnutí, zda se naplno sloučí také domovské švýcarské pobočky obou firem, padne až ve třetím čtvrtletí letošního roku.

Pokud by to nastalo, mohlo by být zrušeno dalších deset tisíc pracovních míst. Celkově ve Švýcarsku pracuje kolem třiceti procent ze všech zaměstnanců UBS a Credit Suisse. „Základním scénářem“ je podle UBS zachování domácí pobočky Credit Suisse, nicméně podle Bloobmbergu zaměstnanci předpokládají její zánik kvůli sloučení bank.

Credit Suisse se v březnu dostala do tak vážných problémů, že začala ohrožovat finanční stabilitu globálního bankovního sektoru. Do věci se proto vložila švýcarská vláda, centrální banka a regulační orgány, které dojednaly záchranu banky v podobě jejího převzetí rivalem UBS.

Největší švýcarská banka se 19. března dohodla, že za menšího konkurenta zaplatí tři miliardy švýcarských franků, zhruba 72,7 miliardy korun, a převezme jeho ztráty až do pěti miliard švýcarských franků. Švýcarsko poskytlo státní peníze a záruky přesahující 200 miliard franků. Fúze byla dokončena na začátku června, kdy se Credit Suisse po 167 letech existence začlenila pod UBS.