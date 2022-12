Credit Suisse nalákala saúdského korunního prince | E15.cz

Nezdary stíhaná švýcarská banka Credit Suisse se chystá spustit novou investiční odnož. Dohromady více než miliardu dolarů, přes 23 miliard korun, jsou do ní připraveni vložit saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán a další investoři. Akcie Credit Suisse v reakci na zprávu výrazně posilují.

Muhammad bin Salmán hodlá investovat zhruba 500 milionů dolarů. Mezi další pravděpodobné investory patří fond Atlas Merchant Capital vedený bývalým šéfem banky Barclays Bobem Diamondem, píše deník The Wall Street Journal. Credit Suisse už dříve oznámila, že nejmenovaný investor je připraven do její nové odnože CS First Boston vložit 500 milionů dolarů.

Credit Suisse vyčleňuje svou investiční pobočku CS First Boston sídlící v New Yorku do samostatné společnosti ve snaze restartovat svůj byznys. Banku v poslední době postihla řada skandálů, vyšetřování ze strany úřadů a zaznamenala i vysoké ztráty. Credit Suisse prodává své akcie v hodnotě 4,2 miliardy dolarů; jejím největším akcionářem se díky tomu stává s podílem 9,9 procenta Saudi National Bank ovládaná investičními fondy saúdské vlády a královské rodiny.

Akcie Credit Suisse se v minulých týdnech přiblížily historickým minimům poté, co banka oznámila, že ve čtvrtém čtvrtletí pravděpodobně vykáže ztrátu kolem 1,6 miliardy dolarů. Klienti totiž od konce září do 11. listopadu vybrali ze svých účtů 88,3 miliardy dolarů, což odpovídá šesti procentům celkových aktiv banky.

Poté co šéf Credit Suisse Alex Lehmann v pátek oznámil, že odliv prostředků z klientských účtů se již prakticky zastavil, akcie naopak skokově o devět procent posílily. Během pondělka pak posilovaly o dalších až 7,5 procenta, aktuálně jsou oproti pátku výše o tři procenta. Od začátku letošního roku ovšem Credit Suisse na burze v Curychu ztrácí 64 procent.

Vyčleněním investiční pobočky do nové společnosti bude CS First Boston oddělena od ztrát a rozsáhlých právních sporů mateřské banky. Řada investičních bankéřů švýcarské banky také loni přešla ke konkurenci, v CS First Boston by je měl udržet nový model odměňování přiznávající podíl na zisku banky. Proces oddělení investiční banky může trvat dva roky, řekl Lehmann na nedávné konferenci FT Global Banking Summit.

Princ Muhammad bin Salmán inicioval investice saúdských státních a královských fondů do řady podniků od výrobce elektromobilů Lucid Motors přes sociální síť Twitter a banku Citigroup až po anglický fotbalový klub Newcastle United. Zdroje Wall Street Journal uvádějí, že ke vstupu do CF First Boston ho přesvědčil budoucí šéf banky Michael Klein, který v minulosti pomáhal Saúdské Arábii se vstupem státního ropného podniku Saudi Aramco na burzu.