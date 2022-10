Saudská Arábie začala stavět lineární megaměsto v poušti | E15.cz

Jakkoli nereálně se vize lineárního města může jevit, pro saúdskoarabské království to zjevně není na překážku. Záběry z dronu pořízené společností Ot Sky ukazují, že středovýchodní země zahájila práce na megaměstě The Line. V poušti, kterou má v následujících desetiletích protnout 170 kilometrů dlouhé město za pět set miliard dolarů, začaly bagry hloubit rovný příkop, který umožní vybudovat základy megastruktury.

Lineární megaměsto je součástí širší vize Neom Smart City, jejímž cílem je přetavit sny o prosperujících městech v pouštích ve skutečnost. Připravují se i další obdobné projekty Oxygon a Trojena. Celý Neom by měl nabídnout 380 tisíc pracovních míst a přidat 48 bilionů dolarů k hrubému domácímu produktu bohaté ropné země. The Line je přitom první z projektů, na jehož realizaci už začal stát pracovat. Obyvatelé by se do první ucelené části struktury měli nastěhovat v roce 2024.

„The Line se vypořádává s výzvami, kterým lidstvo ve svém městském životě čelí, a otevírá obzory v alternativních způsobech života. Nemůžeme ignorovat krize v oblasti bydlení a životního prostředí, kterým čelí světové metropole,“ uvedl k projektu otec myšlenky, saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán a dodal, že jeho země je připravena na civilizační revoluci.

S realizací projektu Neom podle informací Middle East Monitor či Middle East Eye dlouhodobě nesouhlasí obyvatelé, které stát násilně vysídlil, aby uvolnil místo výstavbě. Počátkem října situace vyústila v soudní proces, v němž byli tři muži z kmene Huwaitat, kteří s násilným vystěhováním nesouhlasili, odsouzeni k smrti. Informovala o tom organizace pro lidská práva ALQST.

Princip projektu je založen na přeskládání tradičního horizontálního města do pět set metrů vysoké lineární struktury, která protne saúdskoarabskou poušť Video se připravuje ... • VIDEO YouTube/Neom

Ambiciózní plán na vybudování prvního lineárního města představila ropná velmoc počátkem loňského roku. Návrh amerického architektonického studia Morphosis přeskládal tradiční horizontální město do pět set metrů vysoké a dvě stě metrů široké lineární struktury protínající poušť na severozápadě země. Jako první město na světě tak má mít jednotnou zrcadlovou fasádu.

Ve futuristickém městě The Line má při celkové 170kilometrové délce bydlet devět milionů lidí. Do projektu s cenovkou kolem 500 miliard dolarů promítla Saudská Arábie veškeré své ambice. Nejenže chce popřít princip dosavadního centralizovaného města, ale také zavést ultrarychlou železniční dopravu a vrstvení kanceláří, obchodů, bydlení a zeleně na sebe. To vše s nulovou emisní stopou.

Ačkoli arabské ambice vyvolaly u laické veřejnosti nadšení z novátorství, mezi urbanisty budí až na výjimky skepsi. V článcích i příspěvcích na sociálních sítích zaznívají komentáře upozorňující na neekonomičnost řešení, technologickou nedomyšlenost čí urbanistickou naivitu. Nejeden komentář připomíná, že vize lineárního uspořádání města zdaleka není novinkou.

Poprvé s ní přišel v roce 1882 španělský urbanista Arturo Soria y Mata v projektu Ciudad, jehož páteř tvořila železnice nebo silnice s přilepenými budovami. Jeho vize posloužila jako předloha madridské čtvrti Ciudad Lineal. Ta však tvoří jen malou část velkoměsta.

O padesát let později oživil myšlenku architekt Le Corbusier ve své vizi pro Alžír. Jeho Plan Obus měl proměnit hlavní město severoafrické země ve světovou metropoli. Žádný z plánů se ale neuskutečnil v měřítku celého města. Hlavní překážkou se nakonec vždy stala dopravní neudržitelnost.

Drony společnosti Ot Sky zachytily již probíhající výkopové práce, které umožní postavit základy Video se připravuje ... • VIDEO YouTube

Přestože o velkém posunu v oblasti dopravy nemůže být pochyb, saúdskoarabské plány mají podle odborníků další trhliny. „Pokud by se The Line podařilo v nějaké verzi zrealizovat, určitě nebude vypadat jako na vizualizacích. Postavit tak dlouhou souvislou stěnu nedává smysl z hlediska tlaku větru nebo regulace teploty vzduchu uvnitř,“ uvedl pro Dezeen na adresu projektu spoluzakladatel rotterdamského studia MVRDV Winy Maas.

Souhlasí s ním docent architektury na univerzitě v Princetonu Marshall Brown. Oba dodávají, že na konceptu, který by dokázal využít k bydlení pouště, je třeba pracovat.