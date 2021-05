Zisky centrální banky maže silná koruna | E15.cz

"Hospodářský výsledek ČNB se v průběhu roku mění vzhledem k tomu, jak jej ovlivňují kurzové rozdíly. Posilování koruny se v hospodářském výsledku projevuje kurzovou ztrátou. Současně se do něj promítají také tržní ceny dalších aktiv zastoupených v devizových rezervách, tedy ceny akcií a dluhopisů," uvádí Petra Vodstrčilová z ČNB.

Banka přitom během letoška počítala zisky přesahující i padesát miliard korun. "Došlo na slova mnohých z nás, že je nebezpečné vytahovat z ČNB jakékoliv, natož účetní zisky, protože při obnoveném posilování koruny se účetní zisky rychle otočí ve ztráty," uvádí hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Dodává, že centrální banka si spolu s balíkem eur z minulých let s sebou nese obtížně řešitelné dědictví, když ztráty vlivem silnější koruny převáží nad zisky z investovaných eur.

"Trvalejším řešením by bylo postupné rozpouštění devizových rezerv v okamžicích náhlých výkyvů kurzu koruny. To by sice stabilizovalo vývoj koruny, ale zároveň by to umocňovalo její dlouhodobý posilující trend. Není tedy dobrého řešení a hledá se jen to nejméně škodlivé," dodává Horská.

Eurové rezervy ve výši kolem 138 miliard eur ČNB v rozhodující části vytvořila v letech 2013 až 2017, když nákupem společné měny uměle držela slabší českou měnu na úrovni 27 korun za euro.

Hospodářský výsledek centrální banky je druhotným odrazem provádění její měnové politiky. V Česku ale získává na důležitosti podstatně vyšším objemem devizových rezerv, než je k velikosti domácí ekonomiky ve světě obvyklé.

"Země jako Japonsko nebo Švýcarsko sice mají v přepočtu na HDP také velmi vysoký, ba i vyšší objem devizových rezerv ve svých pomyslných sejfech, avšak tyto země jsou nejvyspělejšími na světě, což se o Česku říci nedá," říká ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Při aktuální velikosti devizových rezerv kolem 138 miliard eur ukrojí každé posílení koruny vůči euru o deset haléřů z hodnoty devizových rezerv ČNB zhruba 13 miliard korun. Česká měna je přitom aktuálně vůči euru nejtvrdší za posledních 14 měsíců a dále sílí, a to především díky očekávání vyšších úrokových sazeb ČNB.

Ačkoli odborníci považují ztráty centrální banky za druhotnou linku měnové politiky banky účetního rázu, další posilování české měny v kombinaci s extrémním objemem devizových rezerv může přinášet nepředvídatelné problémy.

"Zajímavou by se tato otázka stala v případě přechodu na euro, kdy by tento problém musel být součástí přístupových jednání s Evropskou centrální bankou," spekuluje ekonom a partner poradenské společnosti PwC Petr Kříž.