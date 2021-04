Skupina Cyrrus získala podíl ve fondu Bohemian Empire | E15.cz

Bohemian Empire nabízí kromě tradičních investic do akcií i správu alternativních nástrojů jako je bitcoin.

Finanční holding Cyrrus Group vstoupil do fondu kvalifikovaných investorů Bohemian Empire, ve kterém teď má čtyřicetiprocentní podíl. Získal jej vykoupením podílů akcionářů Aleše Jandejska a Martina Loose, s nimiž Bohemian Empire před lety zakládal Štěpán Pírko. Ten bude nadále vlastnit šedesát procent fondu a zůstává rovněž ředitelem a hlavním portfolio manažerem fondu.

Pírko si vstup Cyrrusu do Bohemian Empire chválí. „Nové partnerství podpoří další růst a rozvoj fondu zejména v obchodní a provozní oblasti,“ uvedl Pírko. Cyrrus je podle něj strategickým partnerem.

Majitel Cyrrus Group Jiří Loubal považuje Bohemian Empire za jeden z mála investičních fondů, které lze nabídnout i klientům Cyrrusu. „Do fondu Bohemian Empire jsme vstoupili, protože jeho investiční strategie nám dávají smysl a jsou na vysoké odborné úrovni,“ dodává Loubal. Výši transakce strany nezveřejnily.

Makléřská společnost Cyrrus se věnuje správě majetku, přičemž se soustředí na investiční certifikáty. Bohemian Empire působí na trhu od roku 2016. Nabízí tradiční investice do akcií, ale také aktivní správu alternativních investičních nástrojů, jako jsou komodity, zlato, futures, opce nebo bitcoin.

Pírko až do konce roku 2019 kontroloval obchodníka s cennými papíry Colosseum. Svůj podíl prodal podnikatelům Josefu Eimovi a Radku Stachovi. Stacha je pdle dostupných údajů spolumajitelem realitního holdingu a Eim členem představenstva Česko moravské nemovitostní.

Důvodem investice do makléřské firmy je sázka na rozvoj ETF produktů, tedy burzovně obchodovaných fondů, a na správu majetku. „Vždy jsem byl příznivcem investování do burzovně obchodovaných fondů ETF. Je to velmi rychle rostoucí sektor, který může přinést zajímavé zhodnocení,“ zdůvodnil tehdy Stacha.

Pírko ale působil v Colosseu ještě v loňském roce. Nyní se hodlá plně věnovat fondu Bohemian Empire. „Je to pro mě hlavní projekt po té, co jsem ke konci roku opustil Colosseum,“ sdělil deníku E15 Pírko.

Fond se však začíná teprve rozjíždět. Vlastní kapitál Bohemian Empire ke konci roku 2019 činil 1,78 milionu korun. Zájemcům o správu majetku nabízí v současnosti dva podfondy: European Straddle a Champions Fund.

První z podfondů je určen konzervativním investorům, kteří chtějí dosahovat kladného zhodnocení a mít zároveň možnost si peníze kdykoli vybrat bez sankčních poplatků. Druhý láká investory, kteří chtějí dosáhnout výnosů akciového trhu, ale zároveň požadují ochranu portfolia v době nestability.